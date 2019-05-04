Бывшую невесту Владимира Кличко серьезно избили

Хайден Панеттьери избил очередной жених / twitter.com/haydenpanettier

Экс-возлюбленная украинского боксера Владимира Кличко и мать его четырехлетней дочери Кайи-Евдокии Хайден Панеттьери попала под горячую руку своего нового бойфренда.

Как сообщает Стархит, актер Брайан Хикерсон, находясь в нетрезвом состоянии, нанес артистке серьезные телесные повреждения.

После инцидента дебошира задержала полиция, но он вышел на свободу под залог в 50 тысяч долларов.

Очевидцы утверждают, что пара отдыхала в одном из ночных клубов Голливуда. После изрядной порции алкоголя Хикерсон начал вести себя агрессивно по отношению к возлюбленной. Актер избил Панеттьери, и был за это задержан стражами порядка. А у экс-невесты Кличко остались заметные телесные повреждения.

Хикерсон не первый раз бьет возлюбленную, будучи пьяным / Фото: Instagram/

Как известно, родственники голливудской актрисы давно озвучивали недовольство отношениями Панеттьери и Хикерсона. Они уверяли, что новый бойфренд живет за счет возлюбленной и склоняет ее к злоупотреблению алкоголем и приему наркотиков.

Напомним, Панеттьери, после распространения во многих мировых СМИ информации о ее отказе от ребенка, начала демонстрировать внимание к девочке.

Как ранее сообщалось, Панеттьери видится с дочкой пару раз в год, сейчас Кайя-Евдокия живет с Кличко в Киеве, ему помогает воспитывать малышку его мать.

Ранее новый бойфренд экс-невесты Кличко прокомментировал ее алкогольную зависимость.