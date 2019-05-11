"Почему засер*ете природу?": Maruv выругала украинцев за мусор в парке

11 мая 2019, 18:05

Исполнительница посетила Софиевку в Умани и не сдержала гнев.

  • Maruv в Умани Фото: Instagram/Maruv
  • Maruv в Умани Фото: Instagram/Maruv
  • Maruv в Умани Фото: Instagram/Maruv
  • Maruv в Умани Фото: Instagram/Maruv
  • Maruv в Умани Фото: Instagram/Maruv

Украинская певица Анна Корсун, известная под псевдонимом Maruv, отправилась выступать в Умань, где у нее был запланирован концерт в отельно-ресторанном комплексе Застава.

В Instagram знаменитость поделилась снимками после посещения парка Софиевка.

Maruv высказала возмущение, когда во время прогулки по легендарному дендропарку увидела много мусора, который оставили посетители. Певица опубликовала видео, как на поверхности живописных водоемов плавает грязь и пластик.

"Хочется просить: кто вас воспитывает, тех людей, которые разбрасывают мусор в воду? Куча пластика, бутылок выбрасывают. Хочется спросить, почему люди позволяют себе так пренебрежительно относится к природе и так засер*ть ее? Это реально очень печально!" – возмутилась исполнительница.

Певица прогулялась по парку и показала подписчикам своего блога красоты Софиевки, акцентировав на безалаберности украинцев, которые так хладнокровно загрязняют окружающую среду. На прогулку Maruv надела желтую куртку и черную шляпу-панаму. Несмотря на пасмурную погоду, она не снимала солнцезащитные очки, очевидно, защищаясь от внимания назойливых поклонников.

Напомним, и. о. заместителя главы Государственной фискальной службы Евгений Бамбизов заявил, что по итогам 2018 года многие украинские звезды шоу-бизнеса и спорта "забыли" задекларировать свои доходы. Среди прочих неплательщиков налогов оказалась и Maruv.

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Софиевка Умань Maruv
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