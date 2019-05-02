Maruv в купальнике станцевала тверк, опубликовано видео

Певица Maruv похвасталась, как на отдыхе станцевала тверк / Скриншот с instagram.com/stories/maruvofficial

Украинская певица, победительница финала национального отбора на Евровидение-2019 Maruv (Анна Корсун) поделилась видеороликом, на котором запечатлено, как она танцует тверк в купальнике.

Артистка станцевала на камеру во время отдыха в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов — Дубае, и поделилась роликом в Instagram Stories.

Maruv потрясла ягодицами в темном купальнике на фоне пальм.

"Курочка-гриль на пляже", — подписала исполнительница ролик с танцем.

Видео, на котором запечатлено, как Maruv танцует тверк в Дубае

Напомним, в феврале Maruv победила в украинском нацотборе на Евровидение-2019, второе место заняла группа Freedom Jazz, а третье — Kazka.

Maruv критиковали из-за того, что она гастролировала в России. Позже артистка отказалась представлять Украину на Евровидении-2019.

Потом Freedom Jazz и Kazka предложили представить нашу страну на конкурсе, но коллективы также не захотела принимать в нем участие. После этого было принято решение, что Украина не будет принимать участие в Евровидении-2019.