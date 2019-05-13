Игорь Кондратюк оценил отказ Maruv от участия в Евровидении-2019

Maruv (Анна Корсун) после отказа от участия в Евровидении-2019 получила рекламу, и она ей в плюс, полагает Игорь Кондратюк / Главред

Известный украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк считает, что певица Maruv (Анна Корсун), отказавшись от участия в песенном конкурсе Евровидение-2019, получила выгоду в виде рекламы.

Если бы Maruv приняла участие в Евровидении-2019, то могла бы выиграть намного больше, рассказал ведущий в интервью Апострофу.

По мнению собеседника, менеджмент исполнительницы проявил глупость.

"Maruv (отказавшись от Евровидения-2019 — Ред.) получила рекламу, и она ей как артистке — в плюс", — сказал Кондратюк.

Продюсер полагает, что певица, поехав на песенный конкурс выиграла бы намного больше, поскольку есть мнение экспертов, что ее выступление было бы очень трендовым.

Напомним, в феврале Maruv победила в украинском нацотборе на Евровидение-2019, второе место заняла группа Freedom Jazz, а третье — Kazka.

Maruv критиковали из-за того, что она гастролировала в России. Позже артистка отказалась представлять Украину на Евровидении-2019.

Потом Freedom Jazz и Kazka предложили представить нашу страну на конкурсе, но коллективы также не захотела принимать в нем участие. После этого было принято решение, что Украина не будет принимать участие в Евровидении-2019.