Снова вместе: Панеттьери простила избившего ее жениха

Экс-невеста Владимира Кличко и мать его единственной дочери, актриса Хайден Панеттьери вышла на прогулку по улицам Лос-Анджелеса со своим бойфрендом Брайаном Хикерсоном, который ранее попал в полицию за ее жестокое избиение.

Как сообщает в Instagram ресурс celebs_in_touch, пара держалась за руки и вела себя так, будто ничего не произошло.

Судя по снимкам, Хикерсон уделял внимание своей любимой, несмотря на то, что еще несколько недель назад наставил ей увесистых тумаков.

Влюбленные купили по стаканчику кофе и пошли на прогулку, о чем-то мило беседуя. Хайден выбрала для прогулки повседневную одежду, отказалась от макияжа, и собрала волосы в беспорядочный пучок.

Напомним, Панеттьери, после распространения во многих мировых СМИ информации о ее отказе от ребенка, начала демонстрировать внимание к девочке.

Как ранее сообщалось, Панеттьери видится с дочкой пару раз в год, сейчас Кайя-Евдокия живет с Кличко в Киеве, ему помогает воспитывать малышку его мать.

Ранее новый бойфренд экс-невесты Кличко прокомментировал ее алкогольную зависимость.