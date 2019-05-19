Менеджмент Евровидения отреагировал на скандал с песней победителя

Отсутствуют причины для аннуляции победы.
Европейский вещательный союз проанализировал ситуацию с песней победителя Евровидения-2019 Дункана Лоуренса из Нидерландов и не нашел оснований для пересмотра результатов.
"Нет, это не соответствует действительности", — ответил представитель Евровидения Дэвид Гудман, комментируя сообщения ряда СМИ о том, что пользователи сети обнаружили на YouTube видео выступления Лоуренса, в ходе которого артист исполнил песню Arcade.
По словам Гудмана, данное видео не дало Лоуренсу преимущества, и композиция была допущена к конкурсу.
Как ранее сообщалось, Лоуренс нарушил главное правило международного песенного конкурса – он выступил с песней Arcade, которую уже исполнял в 2017 году.
Напомним, финале Евровидения-2019, который состоялся вечером 18 мая, Лоуренс с композицией Arcade набрал 492 балла и стал победителем.