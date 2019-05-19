Менеджмент Евровидения отреагировал на скандал с песней победителя

Дункан Лоуренс, по мнению ЕВС, правил конкурса не нарушил / Reuters

Европейский вещательный союз проанализировал ситуацию с песней победителя Евровидения-2019 Дункана Лоуренса из Нидерландов и не нашел оснований для пересмотра результатов.

"Нет, это не соответствует действительности", — ответил представитель Евровидения Дэвид Гудман, комментируя сообщения ряда СМИ о том, что пользователи сети обнаружили на YouTube видео выступления Лоуренса, в ходе которого артист исполнил песню Arcade.

По словам Гудмана, данное видео не дало Лоуренсу преимущества, и композиция была допущена к конкурсу.

Как ранее сообщалось, Лоуренс нарушил главное правило международного песенного конкурса – он выступил с песней Arcade, которую уже исполнял в 2017 году.

Напомним, финале Евровидения-2019, который состоялся вечером 18 мая, Лоуренс с композицией Arcade набрал 492 балла и стал победителем.