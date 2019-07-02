"Царевна превратится в лягушку, принц в козла": Слава и Эдгар Каминские официально развелись

Слава и Эдгар Каминские развелись / Instagram

Яркая солистка группы НеАнгелы Слава и известный пластический хирург Эдгар Каминский официально развелись.

2 июля, во вторник, на сайте Подольского районного суда Киева была обнародована информация о том, что бракоразводный процесс состоялся, и супруги официально разведены.

В графе "Состояние рассмотрения" дела истца Эдгара Каминского указано, что "Заявление удовлетворено полностью", передают Факты.

Отметим, проблемы в браке Славы и Эдгара Каминских появились давно, потому что в том же реестре есть неудовлетворенный иск о разводе на полгода раньше - 3 декабря 2018.

Новость о том, что несмотря на счастливый брак, полный любви и нежностей, воспитывающие двоих детей Каминские решили развестись, появилась в СМИ 5 июня.

После сообщения о приближающемся разводе Слава Каминская стала активно размещать в Instagram соблазнительные фотографии.

Читайте также"С любимой женщиной": Муж Славы Каминской показал блондинку в своей постелиВначале Слава Каминская показала настоящую осиную талию.

Потом Слава из НеАнгелов сверкнула мокрой попой.

Потом брошенная Слава Каминская показала Эдгару, что он потерял.

А в ночь на 2 июля Слава Каминская разместила видео в своем Insagram, под которым появились сочувствующие комментарии фанатов.

"Брак - это всегда риск. Либо царевна превратится в лягушку, либо принц в козла", - написала некая Надежда Чалая.