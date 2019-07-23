Мать Леди Гаги назвала главного обидчика Ирины Шейк

Леди Гага и Брэдли Купер / Reuters

Мать Леди Гаги, которая, оказывается, обслуживается в укромном салоне красоты в Нью-Йорке, согласилась прокомментировать скандал с расставанием Ирины Шейк и Брэдли Купера, а также скандала вокруг ее дочки Стэфани.

Журналисты смогли связаться с ней через салон красоты Scott J. Aveda, где ее слова передали парикмахеры, пишет КП.

Синтия Джерманотта, которая очень любит пообщаться, и вовсе демонстрирует себя человеком доброжелательным и открытым, таки согласилась ответить на один вопрос о Купере, Гаге и Шейк.

Вопрос был - "как она относится к тому, что ее дочь вольно или невольно разбила брак русской топ-модели?"

Она щебетала сразу с несколькими мастерами, и согласилась ответить.

"Она, вздохнув, ответила: "Во всем всегда виноваты мужчины", - пришла мне смс-ка от знакомого мастера", - пишет издание.

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Напомним, Брэдли Купер бросил Ирину Шейк с дочерью вскоре после премьеры фильма Звезда родилась, в которой он сыграл с Леди Гагой - тогда им сразу приписали роман.

Несмотря на публичные отрицания Купера и Гаги, уже появилась информация, что Леди Гага переехала к нему жить

Среди виновников разрыва Купера и Шейк называли многих, в том числе и родственников Купера.

Ранее фанаты решили, что поспособствовала расставанию пары американская певица Леди Гага, с которой Купер снялся в фильме Рождение звезды - американские таблоиды заверяли, что Гага "украла" актера у его гражданской супруги, и даже беременна от него.