Не Брэдли Купер: Леди Гага засветилась на публике с новым возлюбленным

Американская певица Леди Гага положила конец слухам о романе с американским актером Брэдли Купером.

33-летняя звезда засветилась во время обеда в ресторане Калифорнии с новым возлюбленным звукорежиссером 37-летним Дэном Хортоном, сообщает People.

Парочка не стеснялась проявлять чувства на публике – Гага нежно целовала избранника, около часа они оживленно болтали за столом, а затем скрылись в неизвестном направлении.

Один из посетителей расскзаал, что певица, которая "выглядела потрясающе" в черных обрезанных шортах, черном боди и сапогах, оставалась сдержанной в ресторане и отказывалась от фотографий с поклонниками, которые подошли к ней, когда она и Хортон уходили.

"Она казалась уверенной и в хорошем расположении духа", - добавляет посетитель.

Хортон работал звукорежиссером для певицы с ноября 2018 года. Он также является владельцем Audio Engineering Consulting Group, ранее работал с другими известными артистами, такими как Камила Кабелло, Бруно Марс и Джастин Тимберлейк.

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Напомним, Брэдли Купер бросил Ирину Шейк с дочерью вскоре после премьеры фильма Звезда родилась, в которой он сыграл с Леди Гагой - тогда им сразу приписали роман.

Несмотря на публичные отрицания Купера и Гаги, уже появилась информация, что Леди Гага переехала к нему жить

Среди виновников разрыва Купера и Шейк называли многих, в том числе и родственников Купера.

Ранее фанаты решили, что поспособствовала расставанию пары американская певица Леди Гага, с которой Купер снялся в фильме Рождение звезды - американские таблоиды заверяли, что Гага "украла" актера у его гражданской супруги, и даже беременна от него.