Алина Гросу пошутила над Поляковой за издевательство на шоу

Алина Гросу / Instagram

Украинская певица Оля Полякова после того, как оскандалилась с Тиной Кароль, задела Алину Гросу, предполагая, что под одной из масок популярного украинского шоу может скрываться именно она.

Оля Полякова решила подать коллегам намек через творчество Алины Гросу и пыталась напеть ее песню Бджілка.

Но тут что-то пошло не так, и Полякова спутала ее с песней Винни-Пуха. В итоге получилось у Поляковой: "Я бджілка, бджілка, я вовсе не медведь…".

Алина Гросу не стала тянуть с ответом, и с юмором ответила старшей коллеге опубликовав в Instagram видео.

"Дякую за ремейк на мою стару пісню. Якраз планували обновити її", - подписала Гросу видео.

В ролике она зациклила сцену с Олей Поляковой, где та говорит: "Я бджілка, бджілка, бджілка, я вовсе не медведь..."

"Не факт", - добавила певица вставку на этом моменте.

"Я теж рок-співачка у душі, але ніхто не знає", - говорит Полякова во второй части ролика.

Поклонники Алина Гросу и Оли Поляковой с юмором отнеслись к ситуации, но некоторые заметили, что до конца шоу Полякова может перессориться со всем шоубизнесом.

"Оох, і наговорить Оля Полякова в цьому шоу) а потім розхльобувать ще після шоу ще скільки прийдеться)", "Поки Маска закінчиться, Оля зі всім шоубізнесом пересвариться", "Пост прикольный, но Полякова клоун!",

"Інколи її жарти, зовсім не доречні до її ж "друзів", "О боже.. Полякова", "Мои две любови Полякова и Гросу", "Ляпнула, так ляпнула",

Напомним, в украинском медиа поднялся скандал, когда Оля Полякова назвала Тину Кароль "плакальщицей на похоронах" на шоу Маска.

В день премьеры клипа Скандал Тина Кароль про скандал с Олей Поляковой сказала: "Это дно. Давайте оставим это в истории как "не надо".

Как ранее сообщал Главред, Тина Кароль поставила точку в скандале с Олей Поляковой, которая назвала ее "плакальщицей на похоронах".