Армения отказалась отправлять участника на Евровидение 2021

Евровидение 2021 - Армения отказалась от участия / Reuters

Песенный конкурс Евровидение в 2021 году пройдет без Армении.

Республика не будет отправлять своего артиста из-за ситуации внутри страны, говорится в сообщении Общественного телевидения Армении в Facebook.

"Произошедшие события, нехватка времени и другие объективные обстоятельства несовместимы с достойным представлением на песенном конкурсе", — пояснили причину отказа на Общественном телевидении.

Напомним, что политический кризис в Армении длится с ноября прошлого года, когда было подписано заявление о завершении армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе. По итогам военной кампании и договоренностей Ереван потерпел поражение и потерял контроль над регионом. После этого в Армении периодически проходят протесты с требованием отставки Пашиняна.

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