Армения отказалась отправлять участника на Евровидение 2021

Причиной отказа посылать своего участника в Нидерланды стали конфликт в Нагорном Карабахе и политический кризис в стране.
Песенный конкурс Евровидение в 2021 году пройдет без Армении.
Республика не будет отправлять своего артиста из-за ситуации внутри страны, говорится в сообщении Общественного телевидения Армении в Facebook.
"Произошедшие события, нехватка времени и другие объективные обстоятельства несовместимы с достойным представлением на песенном конкурсе", — пояснили причину отказа на Общественном телевидении.
Напомним, что политический кризис в Армении длится с ноября прошлого года, когда было подписано заявление о завершении армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе. По итогам военной кампании и договоренностей Ереван потерпел поражение и потерял контроль над регионом. После этого в Армении периодически проходят протесты с требованием отставки Пашиняна.
Новости Евровидения 2021:
- Go-A рассказали о подготовке к Евровидению 2021. Этно-группа Go-A отправляется в Нидерланды представить Украину на Евровидении 2021 с песней Шум.
- На Евровидении разгорелся скандал из-за "дьявольской" песни Кипра. Скандальную композицию El Diablo исполняет певица Элена Цагрину, которая представит Кипр на конкурсе в Роттердаме.
- В Европарламенте решили наказать Беларусь и лишить Евровидения. Европарламент может отстранить Беларусь от участия в Евровидении.