УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

На Евровидении разгорелся скандал из-за "дьявольской" песни Кипра

3 марта 2021, 19:54

Скандальную композицию El Diablo исполняет певица Элена Цагрину, которая представит Кипр на конкурсе в Роттердаме.

Кипр попал в скандал из-за песни El Diablo для Евровидения / Eurovision Song Contest

Жители Кипра выразили возмущение из-за песни El Diablo для Евровидения 2021. Так, национальный телевещатель страны столкнулся с угрозами из-за выбора композиции и группа граждан требует немедленно отозвать песню с конкурса.

Неизвестные звонят в колл-центр телекомпании и заявляют, что взорвут ее здание в знак протеста против El Diablo. Полиция пытается найти звонивших, а вещатель — разъяснить смысл песни.

Тем временем в Интернете идет сбор подписей с требованием отказаться от песни.

По словам пользователей сети, песня El Diablo оскорбила чувства верующих. Вероятно, это связано с припевом трека, в котором идет речь о дьяволе.

"Песня El Diablo, с которой Кипр участвует в конкурсе Евровидение, скандальна для нас, христиан. Присоединяйтесь к нам в знак протеста", - говорится в петиции.

Также синод Кипрской православной церкви призвал правительство не допустить песню Элены Цагрину El Diablo, одобренную Советом директоров Кипрской телерадиовещательной корпорацией (RIK) для представления страны на конкурсе Евровидение.

По словам представителей церкви, вместо того, чтобы способствовать продвижению прав народа и их требований свободы и верховенства моральных ценностей, на телевидении готовят "всемирную насмешку над нами, провозглашая, что мы отдаемся дьяволу и продвигаем его поклонение". В синоде призвали заменить песню на другую, "которая выражает историю, культуру, традиции и стремления" Кипра.

Читайте такжеЕвровидение 2021: Украина не попадает в 20-ку лучших

Государственный телевещатель вынужден был опубликовать разъяснения по поводу вспыхнувшего скандала. По мнению руководства CyBC, смысл песни неправильно понят. На самом деле в El Diablo поется о девушке, оказавшейся в токсичных отношениях с парнем, которого она называет дьяволом.

"Это извечная борьба добра со злом", — утверждает телевещатель.

Читайте также"Что жюри, что группа": новая песня Go-A на Евровидение разозлила украинцев

Евровидение 2021 - о чем ранее сообщал Главред:

  • В Роттердаме исключили вариант проводить Евровидение-2021 в традиционном формате. Скорее всего, организаторы остановятся на варианте без зрителей в зале и с соблюдением социальной дистанции между конкурсантами.
  • Украину на Евровидении 2021 представит группа Go_A. Согласно жеребьевке, группа с песней Шум выступит в первом полуфинале.
  • Евровидение состоится в мае 2021 года в Нидерландах: первый полуфинал пройдет 18 мая, второй полуфинал – 20 мая, а финал – 22 мая.

новости шоу бизнеса Евровидение-2021
Сейчас вы просматриваете новость «На Евровидении разгорелся скандал из-за "дьявольской" песни Кипра». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Від пацанки до панянки 5 сезон 1 выпуск 01-03-2021: знакомство с участницамиВід пацанки до панянки 5 сезон 1 выпуск 01-03-2021: знакомство с участницами Голос країни 11 сезон: как прошел 6 выпуск 28-02-2021: кого выбрали тренерыГолос країни 11 сезон: как прошел 6 выпуск 28-02-2021: кого выбрали тренеры "Вкусненько": украинская блогерша снялась в прозрачном белье"Вкусненько": украинская блогерша снялась в прозрачном белье "Классная жопка": Ирина Морозюк сняла штаны на откровенном фото"Классная жопка": Ирина Морозюк сняла штаны на откровенном фото Назвали настоящую причину смерти Анны КастельяносНазвали настоящую причину смерти Анны Кастельянос
Следующий материал

Последние новости

21:15
Порошенко объяснил, почему Медведчук стал посредником между Украиной и РФ
21:14
Почему выпадают волосы и что делать в домашних условиях Видео
21:03
Врачи назвали 11 лучших способов остановить простуду еще до ее начала Видео
21:00
Украинский ведущий попал в неприятности из-за ставок на боях без правил
20:58
Подсчитано, сколько украинцев "выстроилось" в очередь за прививкой от COVID-19 Видео
Реклама
20:35
Байден продлил санкции против России из-за Украины Видео
20:33
Electronic Arts отложила новую часть серии Need for Speed Видео
20:30
Генерал указал на главную угрозу действий сепаратистов на Донбассе
20:29
В Украине выдвинули условие премьеру Словакии за слова о Закарпатье Видео
20:17
ВСУ предупредили об опасности военных учений РФ и боевиков на Донбассе Видео
20:03
В Одессе вспыхнул скандал из-за языка: украинский назвали "говяжьим" Видео
20:03
Смерть и бесплодие: в Минздраве развеяли мифы о вакцинах от COVID-19 Видео
19:59
Названа причина смертельного пожара в больнице Черновцов
19:54
На Евровидении разгорелся скандал из-за "дьявольской" песни Кипра Видео
19:39
График дня: какие компании обновляют свои смартфоны быстрее остальных
19:28
Рудьковскому вручили подозрение в резонансном похищении "слуги народа"
19:22
Грызлов разразился обвинениями в адрес Украины из-за Донбасса Видео
19:12
У Кравчука напомнили РФ и "ЛДНР" об условии договора по Донбассу Видео
19:01
США назвали главного противника в 21 веке – это не Россия Видео
18:42
Главное игровое событие года E3 2021 официально отменено Видео
Реклама
18:39
Государственная фискальная служба давит на бизнес - адвокат
18:36
В Минфине рассказали, что помешало Украине в переговорах с МВФ Видео
18:26
Кулеба резко отреагировал на слова премьера Словакии о Закарпатье Видео
18:17
В Словакии в шутку "отдали" России Закарпатье в обмен на Спутник V Видео
18:08
Какие выходные на Пасху и День Победы в 2021 году приготовила Украина Видео
18:03
В Литве сказали, выдадут ли Тихановскую Беларуси Видео
17:40
Анонсирован новый проект во вселенной "Чужих" в духе Left 4 Dead Видео
17:36
Итоги визита президента Евросовета в Украину: что пообещали Зеленскому Видео
17:21
Навальный сказал, где находится, и назвал единственное развлечение Видео
17:00
Вакцина Спутник V спровоцировала политический кризис в стране ЕС Видео
16:47
Появилась отличная возможность сэкономить на играх для Xbox
16:46
Генпрокурор Венедиктова подала в суд на Янину Соколову Видео
16:45
Правительство одобрило экономическую стратегию Украины до 2030 года Видео
16:45
Тука объяснил, для чего Зеленский ударил по Медведчуку Видео
16:44
Стало известно о сроках возможного визита Байдена в Украину Видео
16:23
Вкусная чечевица с овощами: простой пошаговый рецепт Видео
16:21
Кабмин обязал Нафтогаз обеспечить оптовую продажу газа по единой цене Видео
16:05
Кто может заболеть раком поджелудочной: проверить факторы риска Видео
16:00
Epic Games покупает студию Mediatonic – создателей хитового Fall Guys Видео
15:21
Россияне лучше относятся к Украине, чем украинцы к России - опрос Видео
Реклама
15:20
В Интернете набирает популярность Dispo – необычный аналог Instagram
15:14
В Кабмине анонсировали закон о накопительной системе пенсий Видео
15:07
Франция назвала Россию ужасающим соседом, но не откажется от диалога Видео
15:00
Выбрать место, но не вакцину: как и кому нужно записываться на вакцинацию
14:58
Названы самые здоровые масла для жарки: как их использовать Видео
14:42
Когда украинцам "заморозят" годовую цену на газ - ответ чиновников Видео
14:37
Кравчук ответил России на заявление боевиков "ЛДНР" по Донбассу Видео
14:33
В Украине впервые начнут действовать марки с голыми женщинами
14:25
Игроков в Resident Evil 8 ждёт большущий сюрприз Видео
14:19
Диетолог назвала главные правила потребления сала Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять