На Евровидении разгорелся скандал из-за "дьявольской" песни Кипра

Кипр попал в скандал из-за песни El Diablo для Евровидения / Eurovision Song Contest

Жители Кипра выразили возмущение из-за песни El Diablo для Евровидения 2021. Так, национальный телевещатель страны столкнулся с угрозами из-за выбора композиции и группа граждан требует немедленно отозвать песню с конкурса.

Неизвестные звонят в колл-центр телекомпании и заявляют, что взорвут ее здание в знак протеста против El Diablo. Полиция пытается найти звонивших, а вещатель — разъяснить смысл песни.

Тем временем в Интернете идет сбор подписей с требованием отказаться от песни.

По словам пользователей сети, песня El Diablo оскорбила чувства верующих. Вероятно, это связано с припевом трека, в котором идет речь о дьяволе.

"Песня El Diablo, с которой Кипр участвует в конкурсе Евровидение, скандальна для нас, христиан. Присоединяйтесь к нам в знак протеста", - говорится в петиции.

Также синод Кипрской православной церкви призвал правительство не допустить песню Элены Цагрину El Diablo, одобренную Советом директоров Кипрской телерадиовещательной корпорацией (RIK) для представления страны на конкурсе Евровидение.

По словам представителей церкви, вместо того, чтобы способствовать продвижению прав народа и их требований свободы и верховенства моральных ценностей, на телевидении готовят "всемирную насмешку над нами, провозглашая, что мы отдаемся дьяволу и продвигаем его поклонение". В синоде призвали заменить песню на другую, "которая выражает историю, культуру, традиции и стремления" Кипра.

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Государственный телевещатель вынужден был опубликовать разъяснения по поводу вспыхнувшего скандала. По мнению руководства CyBC, смысл песни неправильно понят. На самом деле в El Diablo поется о девушке, оказавшейся в токсичных отношениях с парнем, которого она называет дьяволом.

"Это извечная борьба добра со злом", — утверждает телевещатель.

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