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"Шокированы, в какую историю вписались": Go-A рассказали о подготовке к Евровидению 2021

10 февраля 2021, 14:20

Этно-группа Go-A отправляется в Нидерланды представить Украину на Евровидении 2021 с песней Шум.

Группа Go-A
Группа Go-A / facebook.com/eurovision.evrobachennya

Группа Go-A дала интервью после тайного нацотбора, и ее участники намекнули на то, как готовятся к своему будущему выступлению.

Как сообщили музыканты в интервью изданию Факты, к начало приходить понимание, что нужно достойно представить Украину на международном конкурсе, а не только спеть для своих фанатов.

"Мы занимаемся музыкой, чтобы выступать для людей, и вообще мы очень шокированы тем, в какую историю вписались. С одной стороны, мы понимаем, что нам надо достойно представить Украину. А с другой стороны, нам надо абстрагироваться от этих мыслей, ведь творчество так не делается - говорит солистка группы Екатерина Павленко. - Очень сложно писать песню, когда ты постоянно думаешь о том, что надо сделать что-то грандиозное. Из-за этого происходили нервные перенапряжения".Читайте такжеЕвровидение 2021: Украина не попадает в 20-ку лучших

С другой стороны, участники группы не обращают внимания на низкий рейтинг ожидания от букмекеров Евровидения, и собираются просто насладиться процессом участия в конкурсе.

"Евровидение — это праздник музыки, поэтому мы не боимся ни победы, ни поражения. Мы просто едем показать свою музыку и, в любом случае, это будет очень классная история. Мы хотим представить украинскую культуру. Если Европе понравится, это будет означать, что мы сделали что-то очень важное", — добавила Екатерина Павленко.

Члены группы не стали раскрывать подробности постановки конкурсного номера, который им настоятельно порекомендовали поменять все музыкальные критики. Но все же признались, что UA Общественное организовали специальный конкурс для того, чтобы собрать хорошую команду людей, которые хотят участвовать в создании постановки.

Как известно, финал музыкального конкурса Евровидение-2021 пройдет 22 мая в Роттердаме в концертном зале Ahoy под прежним лозунгом.

Организаторы Евровидения определились с типом проведения мероприятия в условиях карантина.

новости шоу бизнеса Go-A Евровидение-2021
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