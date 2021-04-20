Кто победит на Евровидении в Роттердаме - назвали ТОП-5 претендентов

Дестини / instagram.com/destinyofficial_x/

Накануне начала самого популярного музыкального конкурса в Европе, всех интересует, кто победит на Евровидении.

Появился прогноз от букмекеров на результаты Евровидения 2021, где они четко выделили лидеров среди стран-участниц.

Мальта и участница Destiny с песней Je Me Casse пока что лидирует в прогнозах, представив вызывающую песню о женщинах.

Франция, Швецария, Италия и Болгария также попали в топ-5 самых прогнозируемых победителей.

Destiny - Je Me Casse смотреть клип:

Победительница Детского Евровидения 2015 Дестини Чукуньере должна была поехать на Евровидение 2020 с песней All Of My Love, но конкурс отменили. Певица придумала себе песню ничем не хуже первой.

Дестини Чукуньере является дочерью бывшего футболиста Ндубиси Чукуньере, который переехал на Мальту из Нигерии. У нее есть сестра Мелоди и брат Айзая.

К слову, песня Дестини для Евровидения набрала уже 40 тысяч лайков и 6,5 тысяч дизлайков от пользователей соцсетей.

Как известно, Украину на Евровидении 2021 представит группа Go_A. Согласно жеребьевке, группа с песней Шум выступит в первом полуфинале.

Евровидение состоится в мае 2021 года в Нидерландах: первый полуфинал пройдет 18 мая, второй полуфинал – 20 мая, а финал – 22 мая.

Евровидение 2021 пройдет в Нидерландах со зрителями в зале.