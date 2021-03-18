Обещавший "тр*ахнуть маму" представитель Грузии на Евровидении выдал новое заявление

Торнике Кипиани / facebook.com/yifianitornike

Представитель Грузии на Евровидении 2021 Торнике Кипиани 16 марта представил свою песню You. Но он заявил, что ему грустно и предлодил всем, кому не понравится песня "тр*хнуть смою маму".

На своей странице в Facebook он назвал Евровидение "д*рьмовым шоу".

"Очень печально, что существует такая реальность, когда нам приходится использовать это дерьмо-шоу Евровидения для продвижения песни. Я оставлю это здесь, и ваше право смотреть музыкальный клип или нет, но если кто-то скажет что-то негативное о вступлении – я тр*хну вашу маму. Спасибо всем, кто на моей стороне", - говорилось в его посте.

ესეც ჩემი მორიგი სიმღერა, ეუროვიჟნ 2021 ისთვის, მოუსმინეთ და ისიამოვნეთ. დიდი მადლობა საზოგადოებრივ მაუწყებელს, ბრავო... Опубликовано Tornike KipianiВторник, 16 марта 2021 г.

Это заявление вызвало фурор, и Торнике даже предложили дисквалифицировать за такое нахальство.

"Немедленная дисквалификация", "Торнике, ты клоун", "Мы просим прощения за это. Этот пост не представляет всю Грузию, это только его позиция", -пишут в комментариях.

Через пару дней Торнике опубликовал новый пост, в котором извинился в той же манере .

"Ты знаешь, я люблю тебя. Тот пост был для хейтеров. Эй, хейтеры, тра**ю вас в уши" ,– объявил певец и пофантазировал, как хейтеры делают его указания.

Eurovision Song Contest you know I love you. that post was for haters. Hay haters fuck you in the ear :D :D :D რა... Опубликовано Tornike KipianiСреда, 17 марта 2021 г.

Почему Торнике высказался так нелестно о конкурсе и песне - не ясно. В 2020 году он должен был выйти с песней Take Me As I Am, но, как и остальным участникам, на 2021 год ему пришлось заменить ее.

Сейчас Грузия остается на 38-39 месте по прогнозам букмекеров на Евровидении 2021.

Торнике Кипиани – You: смотреть клип песни

Напомним, песню от Беларуси забанили на Евровидении и угрожали дисквалификацией страны.

Украину на Евровидении 2021 представит группа Go_A. Согласно жеребьевке, группа с песней Шум выступит в первом полуфинале.

Евровидение состоится в мае 2021 года в Нидерландах: первый полуфинал пройдет 18 мая, второй полуфинал – 20 мая, а финал – 22 мая.