Участница Голоса показала сына на трогательном фото

Вера Кекелия / instagram.com/kekeliavera/

Звезда Квартала 95, участница шоу 1+1 Голос країни 7 Вера Кекелия родила первенца с мужем Романом Дудой, с которым познакомилась на шоу Голос. Певица не часто показывает фото с ребенком, хоть иногда и выставляет счастливые семейные моменты. А со времени его рождения все еще не показывала на фото лицо малыша.

Неожиданно певица выставила в своем Instagram фото, на котором они с Иваном смотрят в окошко.

"Мамин помощник. Уже ходит со мной на работу. Время, куда ты так бежишь?", - подписала она фото, на котором поддерживает малыша, который решил походить по подоконнику и посмотреть, как там на улице.

Снимки сделаны так, что лицо ребенка не видно, но сама певица в кадре просто сияет от радости.

Вера Кекелия / instagram.com/kekeliavera/

Вера Кекелия / instagram.com/kekeliavera/

"Клас!", "Какой пупсик", "Малыш", "Какой взрослый уже", "Иван Романович прекрасен", "Мои любимые люблю вас сильно сильно Ваничку люблю сильно сильно", - пишут с восторгом друзья, близкие и фанаты певицы.

Напомним, Vera Kekelia познакомилась с будущим мужем Романом Дудой на вокальном шоу Голос країни-7, а свадьбу сыграли уже в 2017 году.

Вера Кекелия Голос країни 7 - суперфинал смотреть выступление:

О беременности певица рассказала еще в феврале 2020 года.

В мае Кекелия впервые показала фото с сыном, а также рассказала о родах.

А с нового сезона Вера Кекелия стала телеведущей проекта ЖВЛ на 1+1.

В декабре 2020 вышел трогательный клип Кекелии, в котором она сняла своих мужа и сына.

Кроме того, девушка не прекращает работу со студией Квартал 95, выступая в Женском и Вечернем Квартале.