Tayanna ушла с ЖВЛ - назвали имя новой ведущей проекта о звездах

ЖВЛ 2020 / Instagram

Певица и телеведущая Tayanna после 2 сезонов программы ЖВЛ покинула проект, и поблагодарила за незабываемый опыт.

Tayanna в Instagram написала трогательное послание своим поклонникам.

"Программа ЖВЛ уже стала частью меня. Это был незабываемый год, полный новых вызовов, прекрасного опыта и сотрудничества с великолепной профессиональной командой, которая горит своим делом. В течение двух сезонов мы были единым целым. Также хочу поблагодарить моего соведущей, красавчик Юсипчук Богдану - с тобой очень легко и приятно работать!Оставайтесь со мной, впереди еще немало удовольствий!", - рассказала Татьяна Решетняк.

На место Татьяны в новом 3 сезоне ЖВЛ придет Вера Кекелия, которая в паре с Богданом Юсипчуком будет вести шоу в 2020 году.Читайте такжеТанці з зірками 2020 - что готовили участники на премьеру шоу на 1+1

"Вера Кекелия стала новой ведущей проекта ЖВЛ. Компанию ей составит актер Богдан Юсипчук, который уже вел предыдущие сезоны проекта. В новом сезоне команда проекта уже готовит для телезрителей новые эксклюзивные истории из жизни знаменитостей: звезд шоу-бизнеса, спортсменов, политиков и бизнесменов - людей, которых знают в Украине и мире, которые являются частыми гостями на красных дорожках", - сообщил 1+1.

ЖВЛ 2020 / Instagram

"Друзья, я стала новой ведущей программы ЖВЛ. Мой партнер по кадру актер Богдан Юсыпчук. Бодя, спасибо тебе за поддержку с первых минут нашего знакомства;) Идем на взлет;)",- пишет по этому поводу Вера Кекелия.

Напомним, что премьера нового сезона ЖВЛ назначена на 31 августа в 09:25 на 1+1.