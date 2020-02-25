Вера Кекелия беременна - теперь официально

Вера Кекелия / Instagram

Вера Кекелия поделилась нежным полуобнаженным фото, на котором, показала округлый живот, и призналась, что она беременна, и уже далеко не на первом триместре.

Вера Кекелия показала свои пикантные фото в Instagram.

"Самое прекрасное, что с нами могло случиться. Спасибо", - отметила Вера Кекелия к фото.

Таким образом, певица подтвердила догадки поклонников — да, она носит под сердцем первенца, и уже на 7-м месяце беременности. При этом пол ребенка пока держит в секрете.

На фото она позирует в полупрозрачном зеленом наряде, который не скрывает ни округлившийся живот, ни соблазнительные формы певицы.

Vera Kekelia / Instagram

Артистка вполне может получить особенный подарок ко дню рождения, которое VERA KEKELIA празднует 5 мая.

Vera Kekelia / Instagram

Также Вера Кевелия призналась — новость о пополнении в семье была для них с мужем неожиданной. Впрочем, они радостно восприняли новый статус и сейчас активно готовятся стать родителями.

Vera Kekelia / Instagram

"Вы бы видели Рому, каким счастливым он прибежал домой! Сидим мы на кухне, перед нами в ряд три теста – шесть полосок, и мы счастливы", — вспомнила артистка во время интервью изданию Viva!

Интересно, что будущие родители уже получают подарки от друзей, например от семьи Бабкиных. К тому же мама троих детей Снежана Бабкина охотно делится с Верой толковыми советами.

Напомним, Vera Kekelia познакомилась с будущим мужем Романом Дудой на вокальном шоу Голос країни-7, а свадьбу сыграли уже в 2017 году.

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