Хейли Болдуин не может родить Джастину Биберу - всплыла причина

Хейли Болдуин / Instagram

В семье Джастина и Хейли Биберов печальные известия - Хейли не может забеременеть и родить ребенка своему мужу из-за нешуточных проблем с женским здоровьем.

Хейли Болдуин пострадала из-за противозачаточных таблеток, пишет People.

23-летняя Хейли Бибер - дочь Стивена Болдуина принимала противозачаточніе в неправильной дозировке, и получила проблемы в виде побочных эффектов препаратов.

"Я два года пила противозачаточные. Заметила, что моя кожа сильно пострадала. Я обнаружила скачок гормонов. Поняла, что сильно навредила себе", — рассказала девушка.

Свою главную функцию эти таблетки действительно выполнили, вот только из-за злоупотребления препаратами здоровье Хейли Болдуин было подорвано. Это не навсегда, но теперь 23-летняя Хейли сожалеет, что не отнеслась достаточно серьезно к этому вопросу.

К тому же, в недавнем интервью, Хейли призналась, что они пока что не планируют пополнение в семьи - оба слишком много работают, и многое хотят попробовать вместе сделать и посетить.

Ранее стало известно, что Джастин Бибер болеет тяжелейшей болезнью.