Джастин Бибер болен тяжелейшей болезнью: подробности

Джастин Бибер / Instagram

Джастин Бибер одобрил документальный фильм о своей жизни, в котором поясняют, что певец уже более года страдает от тяжело излечимой болезни.

У Джастина Бибера Болезнь Лайма, пишет издание TMZ, ссылаясь на документальный фильм о нем. Также сам Бибер написал об этом в Instagram, припомнив слухи в сети о том, что он принимает наркотики.

Болезнь Лайма распространяется через укусы клеща, и если ее вовремя заметить поддается лечению, но переходит в хроническую форму, которая дает побочные эффекты. Если Болезнь Лайма не заметить вовремя, она дает тяжелые осложнения на нервную систему, кожу, иммунитет и даже остальные системы организма на последних стадиях.

От этой же инфекции, которая отражается на всем организме и способна привести к инвалидности, страдает Белла Хадид. Диагноз Джастину поставили в 2019 году, врачи долгое время не могли понять причину его недомогания. В результате у Бибера пошли осложнения, которые замечали, и фанаты, и прессы.

Бибер с горечью написал об этом, посоветовав хейтерам ознакомиться с публикацией TMZ, и опубликовав у себя скриншоты на нее.

Сейчас Джастин Бибер получает необходимое лечение, а вот раньше один из не подходящих ему препаратов вызывал акне, за которое Джастина троллили в соцсетях. Из-за всей этой неопределенности он долго откладывал релиз нового альбома — хотел убедиться, что вообще будет в состоянии поехать в тур. Видимо, сейчас дела идут в гору и болезнь отступает.

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