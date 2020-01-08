Дженнифер Лопес задолжала миллионы стриптизерше

Дженнифер Лопес / Instagram

Певица, актриса, режиссер и продюсер Дженнифер Лопес задолжала денег стриптизерше, про которую сняла фильм Стриптизерши 2019.

Саманта Барбаш, ставшая прообразом для персонажа Дженнифер Лопес в фильме Стриптизерши 2019, подала в суд на певицу, пишет People.

Барбаш утверждает, что фильм клевещет на нее, показывая, как героиня Лопес использует и производит незаконные вещества в доме, где женщина жила со своим ребенком.

Но это не все - до этого она призналась, что фильм Дженнифер Лопес ее не впечатлил - после просмотра, женщина осталась недовольна.

Читайте такжеМошенницы с Уолл-стрит: о чем фильм с Дженнифер Лопес

К слову, фильм снимался на основании журналистской статьи, которая вышла в New York Magazine в 2015 году на основании слов одной из стиптизерш, которые организовали схему по выманиванию денег у клиентов.

Ранее в интервью Барбаш говорила, что Дженнифер Лопес не удалось передать ее характер.

"У нее было родимое пятно, которое есть у меня. Раньше у меня был пирсинг на верхней губе, у нее - на нижней. У нее была татуировка на пальце, у меня - на запястье. Но манеры Рамоны не похожи на мои. Лично я не такая. Мне понравилась Карди Би. Когда я впервые услышала, что фильм выходит, моя деловая партнерша сказала, что хотела бы, чтобы Карди сыграла меня. Она, возможно, справилась бы лучше. Но я не ненавижу Джей Ло, я все еще ее фанатка", - говорила тогда Барбаш.

За роль Рамоны в фильме "Стриптизерши" Лопес была номинировалась на Золотой Глобус и прмию Гильдии киноактеров.

В реальной жизни, Барбаш и ее партнерша Рози Кео были обвинены в сговоре, воровстве, двух нападения и трех случаях фальсификации. Обе были приговорены к пяти годам условно.

Ранее композитора фильма о Бонде уволили за пару месяцев до премьеры. Шоураннеры назвали причину столь радикального решения.