Композитора фильма о Бонде уволили за пару месяцев до премьеры

Джеймс Бонд не время умирать / Universal

Новый скандал спровоцировал увольнение композитора 25 фильма о Джеймсе Бонде Дэне Ромере.

Американского композитора Дэна Ромера заменили за два с половиной месяца до релиза Джеймса Бонда, пишет Variety.

Киностудия добилась увольнения Дэна Ромера из-за "творческих разногласий". До этого почти год сменялись режиссеры и сценаристы из-за "творческих разногласий". Хотя, в сети всплыла информация, что никто не хотел работать с Дэниелом Крейгом.

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По информации американского издания, Дэна Ромера привел в проект режиссер Кэри Фукунага — они вместе работали над сериалом Маньяк и фильмом Безродные звери.

Все те же источники Variety утверждают, что Ханс Циммер "перехватил" у Ромера работу в Бонде. Однако, Циммер не справится за два месяца - по подсчетам специалистов, на фильм нужно записать 2 - 2,5 часа музыки, с чем у новичка будут проблемы.

Джеймс Бонд не час помирати смотреть онлайн с украинским переводом трейлер:

Ханс Циммер в 2020 году выпускает музыку для сиквелов Чудо-женщины и Лучшего стрелка, а также работает над Дюной.

Премьера фильма Джейм Бонд не час помирати пройдет в Украине 9 апреля 2020.