Вера Кекелия показала новорожденного сына

Вера Кекелия / Instagram

Украинская певица и актриса Вера Кекелия родила сына, в Киеве в роддоме. Столь трогательным моментом Вера Кекелия поделилась еще 1 мая в своем Instagram.

Теперь в сети появилось фото и видео с выписки из роддома, где Вера засветила своего новорожденного малыша, укутанного в сотню покрывал на камеру.

"Рома был со мной на протяжении всего процесса - от первой до последней секунды. Честно говоря, я думала, что рано или поздно он потеряет сознание, но этого не произошло. Рома держался до конца молодцом. Этот важный момент нашей жизни мы пережили вместе", - призналась Вера, рассказывая о родах.

Первое фото с мужем и ребенком появилось в Instagram Женского квартала, где работает Вера Кекелия.

Еще до этого она показала видео с выписки - с мужем Романом и близкими.

Вера Кекелия / Instagram

"Счастливые", - написала Вера под видео, добавив хэштег выписка.

На видео с Мартой Адамчук - подругой Веры они позируют рядом с роддомом и шутят.

Подробности о родах, и о состоянии Веры появится еще позже на ресурсах Вечернего Квартала.