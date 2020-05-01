Вера Кекелия родила: появились трогательные подробности

Вера Кекелия родила / instagram.com/kekeliavera/

1 мая 2020 звезда Женского квартала Вера Кекелия, которая только под конец февраля официально признала, что беременна – сегодня уже показала новорожденного сынулю.

У себя в Facebook она выложила трогательное фото с мужем Романом Дудой, который на руках держит их малыша. На снимке видна только макушка малыша и счастливые лица родителей.

Сына назвали Ванечкой.

Читайте такжеБеременность и сон – к чему снится беременность: толкование по сонникуСеть тут же взорвалась поздравлениями и пожеланиями здоровья и счастья. Под постом уже порядка 700 лайков.

Вера Кекелия родила / Facebook Веры Кекелии

Как известно, Vera Kekelia познакомилась с будущим мужем Романом Дудой на вокальном шоу Голос країни-7, а свадьбу сыграли уже в 2017 году.

Ранее в Днепре у зараженной Covid-19 родился ребенок. У малыша диагноз на коронавирус показал отрицательный результат.