Будет лить, как из ведра: семь областей Украины накроют мощные грозы

Погода в Украине – семь областей накроют мощные грозы/ Коллаж УНИАН, pixabay.com

Погода в Украине 19 июля ухудшится – часть областей накроют дожди с грозами. При этом на улице станет значительно холоднее – столбик термометра опустится вниз на несколько градусов.

Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра. Отмечается, в Украине станет прохладнее из-за атмосферного фронта.

Дожди ожидаются в семи областях – Черниговской, Сумской, Киевской, Житомирской, Ровенской, Волынской и Хмельницкой. Кое-где они будут с грозами.

Ветер преимущественно будет северо-западным со скоростью до 10 м/с.

При этом на остальной территории, которую не затронут дожди, будет сохраняться сухая и солнечная погода.

Погода в Украине 19 июля/ Укргидрометцентр

Холоднее всего в этот день будет в северных и западных областях. В северных днем будет держаться температура от +18 до +22, ночью от +10 до +13 градусов; на западе днем от +22 до +24 градусов, ночью – от +9 до +13 градусов.

В восточных областях столбик термометра днем будет на несколько более высокой отметке – от +24 до +27 градусов, ночью-от +11 до +14 градусов. На юге государства днем от +24 до +27, ночью – от +13 до +16; в центральных областях днем от +21 до +24 градусов, ночью – от +11 до +13.

Напомним, как прогнозируют синоптики, к концу июля жара вернется и ударит с новой силой до + 40 градусов. В конце июля жара будет достигать рекордных отметок, однако до 29 июля погода в Украине будет даже несколько прохладной для лета.

Ранее сообщалось, что погода в Украине в последний месяц лета порадует солнечными днями, однако во вторую часть августа ожидаются дожди и сильные ливни.

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