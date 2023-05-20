Пол Украины "утонет" в дождях и грозах на выходных: где ждать непогоды

Погода в Украине на этих выходных будет дождливой.

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Погода, дождь / Коллаж Главред, фото: УНИАН

20 и 21 мая над Украиной установится поле повышенного давления, кое-где пройдут кратковременные дожди и весенние грозы.

По данным синоптиков Украинского гидрометцентра, сегодня в Крыму, в Карпатах, на Прикарпатье, в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях местами пройдет небольшой кратковременный дождь, также ожидаются грозы. На остальной территории 20 мая будет погода без осадков.

В следующие двое суток ночью преимущественно без осадков, а днем на большей части территории Украины местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.

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Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Синоптики предупреждают, что во время гроз ветер будет порывистым.

Что касается температуры, то ночью столбики термометров будут показывать 9-15°, днем 19-25°, в южных и восточных областях воздух прогреется до летних показателей в 24-29°.

"В большинстве регионов Украины уже наступило метеорологическое лето", - сообщили в Укргидрометцентре.

Погода на май в Украине

Синоптик рассказала, когда в Украину налетит настоящая жара. После снега, дождей и мороза в Украину уже весной придет лето.

Вторая декада мая в Украине будет по-летнему теплой. Столбики термометра будут подниматься до +24 градусов. Украину накроет мощная жара.

Синоптик озвучил прогноз погоды для Украины на лето 2023. Летом будет относительно без осадков и резких скачков температур.

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