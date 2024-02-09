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Серьезная непогода идет в Украину: в каких областях повалит дождь со снегом

Алёна Воронина
9 февраля 2024, 17:43
Непогода будет бушевать в нашей стране в субботу. В этот день погода удивит температурными контрастами.

Погода, снег, зима, снегопад
Погода в Украине – в наше государство идут дожди со снегом/ unsplash.com

Погода в Украине 10 февраля удивит температурными контрастами. Так, в то время, как на крайнем севере Украины будет от -3 до -5 градусов, на юге Одесской области столбики термометров поднимутся даже до +19 градусов.

Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко. Согласно ее прогнозу, в этот день будет преобладать влажная погода. Во многих областях будут дожди, на севере – со снегом. Осадков не будет только на юге.

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В целом по Украине 10 февраля ночью ожидается от 0 до -5 градусов, на юге и западе страны от +1 до +8 градусов.

"В течение дня субботы в центре, на юге и западе +4...+11 градусов, на северо-востоке местами -1...+2 градуса, на крайнем юге, на Закарпатье и в Черновицкой области +12...+19 градусов. Будет преобладать влажная погода (атмосферные фронты), пройдут дожди, на севере мокрый снег, в южной части завтра как-то обойдется без осадков", – отметила Диденко.

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

В некоторых регионах будут сильные дожди

В Укргидрометцентре предупредили, что 10 февраля в Карпатах и на Закарпатье будет значительный дождь. В северо-восточных, ночью и в Черкасской, Киевской и Житомирской областях снег и дождь, гололед, на дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега. Но на юге страны обойдется без осадков.

Ветер будет южных направлений, 7-12 м/с.

"Температура ночью в северной, восточной частях, в Полтавской и Черкасской областях от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза (в Сумской и Черниговской областях 3-8 градусов мороза), на остальной территории 3-8 градусов тепла; днем в северо-восточных областях около 0 градусов, в Киевской и Житомирской областях 1-6 градусов тепла, на остальной территории 7-12 градусов, на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму до 16 градусов тепла", – говорится в сообщении.

Погода в Украине 10 февраля
Погода в Украине 10 февраля/ Укргидрометцентр

Также в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях в Украине.

"10 февраля в Карпатах и на Закарпатье значительный дождь; в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской, ночью и утром и в Житомирской, Киевской и Черкасской областях гололед, на дорогах гололедица. І уровень опасности. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах", – отмечается в сообщении.

Погода в Украине 10 февраля
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях 10 февраля/ Укргидрометцентр

Погода в Киеве 10 февраля

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что в столице Украины в субботу будет мокрый снег с переходом в дождь. Днем столбики термометров будут показывать +3 градуса.

В воскресенье, 11 февраля, в Киеве осадков не предвидится. В воскресенье в столице потеплеет до +6, а в понедельник, 12 февраля, температура поднимется до +12 градусов.

"11-го февраля осадки в большинстве областей Украины прекратятся, температура воздуха ощутимо повысится", – добавила синоптик.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Погода в Украине

Ранее синоптик Игоре Кибальчич предупредил об аномальной погоде. Синоптик рассказал, какой будет погода в Украине в выходные, 10 и 11 февраля. В наше государство придет потепление, но вместе с ним также будут осадки – снег с переходом в дождь.

Также ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал о стремительном потеплении. Синоптик рассказал, какой будет погода в Украине в течение недели, с 5 по 11 февраля. Украину вместе с потеплением накроют осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Также усилится ветер.

Напомним, Украину накрывает новый геомагнитный шторм. Мощность магнитной бури начала идти на спад, но уже на следующий день будет бушевать новый шторм.

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