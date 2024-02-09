Украину накроют снег и дождь, будет +17: синоптик предупредил об аномальной погоде

В наше государство придет потепление, но вместе с ним также будут осадки – снег с переходом в дождь.

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Погода в Украине – наше государство накроют снег и дождь, будет +17/ unsplash.com

Погода в Украине в выходные, 10 и 11 февраля, будет с аномально теплыми температурами. Но, несмотря на потепление, наше государство не обойдут осадки – в выходные будет идти снег с переходом в дождь.

Таким прогнозом погоды на выходные поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog. Он отметил, что ожидается аномально теплая погода с осадками преимущественно в виде дождя и туманами.

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"Вследствие активного поступления теплого средиземноморского воздуха, в большинстве областей Украины ожидаются аномально высокие значения температуры, особенно в западных и южных регионах", – рассказал Кибальчич.

Но при этом из-за малоподвижного теплого фронта, который будет двигаться в северном направлении, ожидается ухудшение погоды в западных, северных, центральных и восточных областях. Там будут идти осадки в виде снега с переходом в дождь.

Кроме этого, синоптик предупредил о возможном возникновении гололеда и туманов, из-за чего он призывает водителей и пешеходов быть осторожными.

Погода в Украине 10 февраля

В западных областях

В западных областях в течение суток пройдут небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде дождя, в Карпатах и на Полесье с мокрым снегом. Местами гололед, туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днем +3...+8; на Прикарпатье ночью +2...+7 градусов, днем +7...+12.

В северных областях

В северных областях ожидаются умеренные осадки в виде снега, дождя и ледяного дождя. Местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-7 градусов, днем -2...+3.

В центральных областях

В центральных областях ночью пройдут осадки в виде снега, дождя и ледяного дождя, днем преимущественно дождь. Местами туманы, гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем +1...+11.

На юге Украины

В южных областях и в Крыму преимущественно без осадков. Кое-где туманы. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11 градусов, днем +12...+17.

В восточных областях

В восточных областях в течение суток пройдут умеренные осадки в виде снега, дождя и ледяного дождя. Местами гололед, туман, на дорогах гололедица. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2 градуса, днем 0...+5.

Погода в Украине 10 февраля/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 11 февраля

В западных областях

В западных областях пройдет местами небольшой дождь. Возможны туманы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8 градусов, днем +8...+13.

В северных областях

В северных областях ночью пройдет снег с переходом в дождь, местами гололед. Днем местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем +2...+7.

В центральных областях

В центральных областях ночью местами пройдет небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, днем +7...+12.

На юге Украины

В южных областях и в Крыму ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11 градусов, днем +12...+17.

В восточных областях

В восточных областях ночью пройдет дождь и ледяной дождь, днем местами небольшой дождь. Кое-где туман. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днем +2...+11.

Погода в Украине 11 февраля/ Укргидрометцентр

Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич – синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине

Ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал о стремительном потеплении. Синоптик рассказал, какой будет погода в Украине на протяжении недели, с 5 по 11 февраля. Украину вместе с потеплением накроют осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Также усилится ветер.

Также ранее синоптик назвала дату резкого потепления. На несколько дней в Украину придет ощутимое потепление, но уже после этого снова будут морозы, отмечает синоптик Наталья Диденко.

Напомним, Украину накрывает новый геомагнитный шторм. Мощность магнитной бури начала идти на спад, но уже на следующий день будет бушевать новый шторм.

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