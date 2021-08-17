Синоптики рассказали, когда в Украине похолодает и придет осенняя погода

Погода в Украине на две недели / pixabay

Погода в Украине в ближайшее время будет прохладной. Жаркие дни постепенно будут уходить, и запахнет осенью.

По прогнозу синоптиков, в большинстве областей Украины ожидается постепенное снижение температуры, однако такие города, как Киев, Львов и Харьков ощутят резкое похолодание в первых числах сентября.

В Украине резко похолодает не везде — в южных областях страны сохранится теплая погода, однако увеличится количество осадков.

Киев

Жара, которая сопровождала киевлян в середине августа, постепенно уступит дождливым и облачным дням. Переменная облачность и осадки от небольшого дождя до ливня с грозой начнутся уже со среды, 18 августа. Такая погода сохранится и в сентябре. Резкое похолодание в Киеве ожидается 28-го августа, температура воздуха снизится до +19 °C днем и +12 °C в ночное время.

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Одесса

В Одессе температура будет в среднем составлять + 25 °C. В конце августа она упадет до +22 °C, но ночью будет по-прежнему тепло: +18, +19 °C. Осадки ожидаются с 22 августа по 2 сентября, а затем наступит ясная безоблачная погода.

Львов

Жителям и гостям Львова не стоит ожидать безоблачных дней. Прогноз на ближайший месяц обещает облачную и дождливую погоду, а температура воздуха будет колебаться от +18 до +23 °C. Значительно похолодает с третьей недели сентября.

Харьков

В Харькове похолодание наступит 20-го августа и температура воздуха будет постепенно снижаться, усугубляясь дождями и облачностью. Так, еще в последнюю неделю августа термометр покажет +21 °C днем и +13 °C ночью.

Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:

Ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на осень 2021. По его словам, уже во второй половине сентября начнутся дожди и похолодает. Кроме того, снег в 2021 году выпадет рано.

Также Горбань рассказал, какой будет погода в Украине до конца лета. По его словам, нам придется пережить адскую жару и сильную бурю. А закончится лето проливным дождем.

Грядущей зимой украинцев ожидает много снега и морозы в начале и конце сезона, а февраль так и вообще обещает быть "лютым", возможны даже бураны.