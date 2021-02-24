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Спасатели предупредили киевлян об ухудшении видимости на дорогах

24 февраля 2021, 22:58
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Как прогнозируют синоптики Украинского гидрометцентра, из-за тумана видимость в Киеве и области будет ограничена до 200 - 500 метров.

Киев,туман
Киевлян предупредили о тумане / УНИАН


В Киеве в ближайшее время испортится погода - ночью и утром четверга, 25 февраля, в столице из-за тумана ухудшится видимость на дорогах. Киевскую область также предупреждают о ночном и утреннем тумане, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в своем Telegram-канале.

Как прогнозируют синоптики Украинского гидрометцентра, из-за тумана видимость в Киеве и области будет ограничена до 200 - 500 метров. Синоптики объявили желтый уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения автотранспорта на отдельных участках дорог. ГСЧС обращается к водителям и пешеходам быть внимательными и осторожными", - отметили спасатели.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

новости Киева ГСЧС туман Укргидрометцентр Погода Киев погода зимой 2021
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