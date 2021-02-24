Спасатели предупредили киевлян об ухудшении видимости на дорогах

Как прогнозируют синоптики Украинского гидрометцентра, из-за тумана видимость в Киеве и области будет ограничена до 200 - 500 метров.
В Киеве в ближайшее время испортится погода - ночью и утром четверга, 25 февраля, в столице из-за тумана ухудшится видимость на дорогах. Киевскую область также предупреждают о ночном и утреннем тумане, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в своем Telegram-канале.
Как прогнозируют синоптики Украинского гидрометцентра, из-за тумана видимость в Киеве и области будет ограничена до 200 - 500 метров. Синоптики объявили желтый уровень опасности.
"Погодные условия могут привести к нарушению движения автотранспорта на отдельных участках дорог. ГСЧС обращается к водителям и пешеходам быть внимательными и осторожными", - отметили спасатели.
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Синоптики уточнили прогноз, когда в Украину придет настоящая теплая весна. Март начнется снегом, дождями и морозами.
- Власти и синоптики призвали киевлян готовиться к наводнению.
- Специалисты дали неожиданный прогноз погоды на весну: ожидается снег до начала апреля. В Украине ожидаются температурные качели до Пасхи.
Автор: Екатерина Трохимчук