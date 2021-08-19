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Украину на День Независимости атакует адская жара и опасная погода

19 августа 2021, 16:30
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24 августа дожди и шквалы пройдут в западных и северных областях Украины.

Погода
Погода в Украине на День Независимости / ua.depositphotos.com

Погода в Украине в ближайшие выходные и День Независимости будет довольно опасной. По прогнозу синоптиков, в Украине будут грозы, осадки и шквалы.

Синоптик Наталка Диденко отметила, что в столице утром 24 августа будет сухо, осадки ожидаются только во второй половине дня.

"Сразу я – про синоптическое 24 августа! Уточненные прогностические модели говорят нам про то, что 24 августа в Киеве ожидается дождь и гроза. Ночью и утром – осадки маловероятны, а вот днем во вторник, а особенно, во второй половине дня и вечером к столице подвинется атмосферный фронт, который и принесет периодические грозовые дожди. Это важно, так как много малых и больших мероприятий планируется на День Независимости", - отметила Диденко.

Также она предупредила, что 24 августа дожди пройдут в западных и северных областях страны. В центральных, восточных, южных областях и в Крыму – на День Независимости ожидается сухая и солнечная погода.

В пятницу, 20 августа, ожидаются осадки и усиление ветра в нескольких регионах.

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"20 августа кратковременные дожди и грозы пройдут в восточной части Украины, в Днепропетровской области, в Запорожье и в Крыму. На остальной территории осадки маловероятны – антициклон Fridoline старается. В центре, на Юге и Севере завтра будет усиливаться ветер", - рассказала синоптик.

На выходных, 21 и 22 августа, температура воздуха в большинстве областей будет комфортная и теплая, сильной жары не ожидается.

"Температура воздуха в Украине в пятницу будет колебаться в пределах +24 +28 градусов, на Западе +21 +26 градусов, в восточных областях +25 +30 градусов", - предупредила Диденко.

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В Киеве 20 августа будет сухо, дожди маловероятны. В течение дня воздух в столице прогреется до +25 градусов.

"21, 22 и 23 августа в Киеве будет преобладать сухая, солнечная, теплая и комфортная погода. 24 августа, на День Независимости, в столице днем и вечером вероятны периодические кратковременные грозовые дожди", - написала Диденко.

Синоптики ресурса meteoprog.ua составили прогноз погоды на две недели в Украине.

Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:

Ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на осень 2021. По его словам, уже во второй половине сентября начнутся дожди и похолодает. Кроме того, снег в 2021 году выпадет рано.

Также Горбань рассказал, какой будет погода в Украине до конца лета. По его словам, нам придется пережить адскую жару и сильную бурю. А закончится лето проливным дождем.

Грядущей зимой украинцев ожидает много снега и морозы в начале и конце сезона, а февраль так и вообще обещает быть "лютым", возможны даже бураны.

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