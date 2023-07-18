Украину накроет шторм: какие 3 региона будет заливать проливными дождями

Температура воздуха в области ночью составит +12-17 °, а днем поднимется до +23-28 °.

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Погода в Украине / goodfon.com

Погода в Украине будет жаркой, но с сюрпризами. Как сообщают синоптики, в ряде областей будут осадки. Местами синоптики прогнозируют грозу.

В Укргидрометцентре отмечают, что в Украине будет переменная облачность. Ночью в восточных и юго-восточных областях пройдут дожди. Днем в Закарпатье и Прикарпатье прогнозируется кратковременный дождь и гроза.

На остальной территории — без осадков.

видео дня

Ночью температура воздуха в Украине будет +12-17°. На юге и юго-востоке страны в ночные часы будет теплее — около 20° тепла. Днем в большинстве регионов столбики термометров поднимутся до +23-28°. На юге страны воздух прогреется до 27-32° тепла.

В Киеве и области 19 июля будет облачно с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в области ночью составит +12-17 °, а днем поднимется до +23-28 °. В Киеве ночью столбики термометров покажут 15-17 ° тепла, а днем — +25-27 °.

Карта погоды / meteoprog.com

В Украине будет шторм

Кроме того, синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в нескольких областях на западе страны. Днем 19 июля в Закарпатье и Прикарпатье прогнозируют грозы. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Шторм в Украине / Укргидрометцентр

Погода на август в Украине

Погода в Украине в ближайшее время будет невероятно жаркой. Август будет припекать и "радовать" своей жарой.

По данным синоптиков, аномально высокие температуры будут в середине месяца - столбики градусника поднимутся до отметки 37. Это, вероятно, станет рекордом этого лета.

Также стоит напомнить, что Украину атакует жара из Сахары. Весь разогретый слой воздуха из Сахары начнет двигаться с юго-запада на территорию Европы, в том числе и в Украину.

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