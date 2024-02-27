Украину "раскалит" до +17: в каких регионах будет теплее всего

Погода в Украине 28 февраля будет сухо и тепло. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода 28 февраля
В Украине 28 февраля будет небольшая облачность. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура в восточных областях ночью 1-6° мороза, днем 2-7° тепла; в западных и Одесской областях ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 12-17° тепла; на остальной территории ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 5-10° тепла", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +15
По данным meteoprog, 28 февраля в Украине будет сухо. Самая низкая температура воздуха будет на территории Луганской области. Там температура воздуха опустится до -4...+5 градусов. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +9...+15 градусов.
Погода 28 февраля в Киеве
В Киеве 28 февраля будет небольшая облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура по области ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 5-10° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 7-9° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.
Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Погода в Украине
Как сообщал Главред, народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, какой будет погода в Украине в феврале 2024 года и когда придет весеннее потепление.
Климатолог Вера Балабух рассказала об опасности в 2024 году. Также она сообщила о самый сильный мороз и необычные аномалии, которые ждут Украину в январе и феврале 2024 года. По ее словам, погода в Украине в эти месяцы будет необычной. Средняя за месяц температура воздуха в течение года будет выше нормы.
Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине в феврале. Он убежден, что Луна будет неустойчивой, с капризной погодой и резкими колебаниями метеорологических величин.
Вас также заинтересует:
- Ударит +17 градусов: синоптик сказал, когда в Украине резко потеплеет
- В Украину врывается настоящая весна: где потеплеет до почти 20 градусов
- Украину накроет антициклон: синоптик сказала, где будет +17, а где морозы