Украину в июле атакуют опасные аномалии - синоптик

Погода в июле в Украине / pixabay

Климатические изменения в мире влияют и на Украину. С каждым годом в стране становится все больше погодных аномалий.

Как говорит заведующая отделом прикладной метрологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух, последние пять лет в Украине стали рекордно теплыми.

"К сожалению, мы действительно наблюдаем, что в течение последних дней, месяцев и даже лет у нас все чаще отмечаются аномальные погодные условия, все больше погодных экстремумов наблюдается. Это не случайность, это тенденция, которая характерна для наших сегодняшних условий. То есть мы отмечаем изменение климатической системы - повышается температура воздуха, изменяется термический режим, меняется продолжительность сезонов, и, к сожалению, таких экстремальных температур у нас становится все больше. Причем именно аномалий, когда у нас достаточно жарко, становится все больше и больше", - отметила она, передает Украина 24.

По словам метеоролога, масштаб изменений демонстрирует то, что в течение последних пяти лет в Украине была рекордно тепла погода даже зимой.

"Прошлый 2020 год вообще в Украине был аномально теплым. Такого теплого года у нас вообще не наблюдалось за последние 140 лет, когда проводились инструментальные наблюдения за погодой, а возможно и за значительно больший период. Например, в прошлом году из двенадцати месяцев семь были аномальными. Из них для шести месяцев была характерна аномальная высокая температура, и только май был несколько прохладным", - отметила она.

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Изменения климатических условий несут за собой не только аномальные температуры, но и многочисленные резкие изменения погоды - штормы, циклоны, засухи.

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Погода в июле в Украине будет жаркой, словно в тропиках, говорят синоптики. Местами в регионах будет до +40 градусов. При этом прогнозируются дожди с грозами. Также пылевые бури накроют страну уже в начале месяца 1-4 июля.

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Ранее синоптик назвал сроки надвигающейся на Украину аномалии. Спад жары в Украине будет временным и сменится следующим повышением температуры.

В свою очередь народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на июль 2021. По его словам, месяц будет жарким. Столбики термометров поднимутся выше +30 градусов.

Также синоптик рассказала, когда в Украину придет похолодание. Жара в Украине будет всю неделю, а позже стоит ждать значительного похолодания.