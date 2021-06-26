После бури и града на Украину налетит смерч

Ливни и шквалы с градом в Украине потеснят жару.
Погода в Украине 27 июня будет жаркой и дождливой. Грозы прогнозируют во всех регионах страны.
Как сообщают синоптики Укргидрометцентра, в стране еще немного похолодает. Средняя дневная температура составит + 25...+29 градусов.
Холоднее всего будет на западе. Максимально температура воздуха там прогреется до +25...+27 градусов. Теплее всего традиционно на Востоке на Юге. Там прогнозируют до +31 градусов.
В Киеве обещают до + 28 градусов. Жители столицы будут страдать от ливней и грозы.
Синоптик Наталья Диденко сообщила, что 27 июня Украину с запада на восток будет пересекать холодный атмосферный фронт. Он предполагает невероятные термические контрасты. Температура воздуха может колебаться от +37 до +23 градусов.
Кроме дождей и гроз Украину могут накрыть сильные ливни, град и шквалы. Диденко также отметила, что есть вероятность смерчей.
Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье 27 июня
- Ужгород – + 26...+28
- Львов – + 24...+26
- Ивано-Франковск – +25...+27
- Тернополь – + 25...+27
- Черновцы – + 25...+27
- Хмельницкий – + 25...+27
- Луцк – + 24...+26
- Ровно – + 24...+26
- Житомир – +24...+26
- Винница – + 26...+28
- Одесса – + 28...+30
- Николаев – + 29...+31
- Херсон – + 29...+31
- Симферополь – + 26...+28
- Кропивницкий – +26...+28
- Черкассы – + 27...+29
- Чернигов – + 26...+28
- Сумы – + 27...+29
- Полтава – + 28...+30
- Днепр – + 27...+29
- Запорожье – + 28...+30
- Донецк – + 29...+31
- Луганск – + 30...+32
- Харьков – + 29...+31
- Киев – + 26...+28
Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:
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