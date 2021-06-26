После бури и града на Украину налетит смерч

Погода в Украине на 27 июня / pixabay

Погода в Украине 27 июня будет жаркой и дождливой. Грозы прогнозируют во всех регионах страны.

Как сообщают синоптики Укргидрометцентра, в стране еще немного похолодает. Средняя дневная температура составит + 25...+29 градусов.

Холоднее всего будет на западе. Максимально температура воздуха там прогреется до +25...+27 градусов. Теплее всего традиционно на Востоке на Юге. Там прогнозируют до +31 градусов.

В Киеве обещают до + 28 градусов. Жители столицы будут страдать от ливней и грозы.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что 27 июня Украину с запада на восток будет пересекать холодный атмосферный фронт. Он предполагает невероятные термические контрасты. Температура воздуха может колебаться от +37 до +23 градусов.

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Кроме дождей и гроз Украину могут накрыть сильные ливни, град и шквалы. Диденко также отметила, что есть вероятность смерчей.

Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье 27 июня

Ужгород – + 26...+28

Львов – + 24...+26

Ивано-Франковск – +25...+27

Тернополь – + 25...+27

Черновцы – + 25...+27

Хмельницкий – + 25...+27

Луцк – + 24...+26

Ровно – + 24...+26

Житомир – +24...+26

Винница – + 26...+28

Одесса – + 28...+30

Николаев – + 29...+31

Херсон – + 29...+31

Симферополь – + 26...+28

Кропивницкий – +26...+28

Черкассы – + 27...+29

Чернигов – + 26...+28

Сумы – + 27...+29

Полтава – + 28...+30

Днепр – + 27...+29

Запорожье – + 28...+30

Донецк – + 29...+31

Луганск – + 30...+32

Харьков – + 29...+31

Киев – + 26...+28

Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:

Народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на июль 2021. По его словам, месяц будет жарким. Столбики термометров поднимутся выше +30 градусов.

Заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле. Придут так называемые тропические ночи, когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.