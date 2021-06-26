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После бури и града на Украину налетит смерч

26 июня 2021, 23:34
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Ливни и шквалы с градом в Украине потеснят жару.

Погода
Погода в Украине на 27 июня / pixabay

Погода в Украине 27 июня будет жаркой и дождливой. Грозы прогнозируют во всех регионах страны.

Как сообщают синоптики Укргидрометцентра, в стране еще немного похолодает. Средняя дневная температура составит + 25...+29 градусов.

Холоднее всего будет на западе. Максимально температура воздуха там прогреется до +25...+27 градусов. Теплее всего традиционно на Востоке на Юге. Там прогнозируют до +31 градусов.

В Киеве обещают до + 28 градусов. Жители столицы будут страдать от ливней и грозы.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что 27 июня Украину с запада на восток будет пересекать холодный атмосферный фронт. Он предполагает невероятные термические контрасты. Температура воздуха может колебаться от +37 до +23 градусов.

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Кроме дождей и гроз Украину могут накрыть сильные ливни, град и шквалы. Диденко также отметила, что есть вероятность смерчей.

Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье 27 июня

  • Ужгород – + 26...+28
  • Львов – + 24...+26
  • Ивано-Франковск – +25...+27
  • Тернополь – + 25...+27
  • Черновцы – + 25...+27
  • Хмельницкий – + 25...+27
  • Луцк – + 24...+26
  • Ровно – + 24...+26
  • Житомир – +24...+26
  • Винница – + 26...+28
  • Одесса – + 28...+30
  • Николаев – + 29...+31
  • Херсон – + 29...+31
  • Симферополь – + 26...+28
  • Кропивницкий – +26...+28
  • Черкассы – + 27...+29
  • Чернигов – + 26...+28
  • Сумы – + 27...+29
  • Полтава – + 28...+30
  • Днепр – + 27...+29
  • Запорожье – + 28...+30
  • Донецк – + 29...+31
  • Луганск – + 30...+32
  • Харьков – + 29...+31
  • Киев – + 26...+28

Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:

Народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на июль 2021. По его словам, месяц будет жарким. Столбики термометров поднимутся выше +30 градусов.

Заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле. Придут так называемые тропические ночи, когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.

погода синоптик Наталья Диденко Погода в Украине
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