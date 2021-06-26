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Украину накроет рекордная за 30 лет жара: синоптики предупредили об опасности

26 июня 2021, 19:17

Украину накроет аномальная жара, будут шквалы и бури.

Погода
Погода в Украине будет опасной / pixabay

Погода в июле и августе будет аномальной. Украину накроет жара, но при этом местами ожидаются шквальный ветер и бури. Температура воздуха до конца лета будет высокой как ночью, так и днем.

Кроме того, в июле синоптики прогнозируют небольшие дожди.

Так, в первой половине июля ожидаются дожди и бури. Температура воздуха составит +26…+30 градусов. Во второй половине месяца будет от 27 до 30 градусов тепла.

В начале августа синоптики прогнозируют температуру воздуха от 28 до 31 градуса тепла, а во второй половине месяца ожидается +25…+28 градусов.

Синоптики прогнозируют, что погода в июле-2021 может быть рекордно жаркой – с самыми высокими за последние 30 лет температурами.

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В свою очередь, синоптик Леонид Горбань заявил, что в июле и августе ожидается много дождей и бурь. По его прогнозу, начало июля будет дождливым:

  • с 4 по 8 июля – аномальная жара,
  • 11-12 июля – дожди и бури,
  • 16-17 июля – дожди,
  • 18 по 28 июля – жара,
  • 25 – гроза и буря,
  • 30 июля – дожди.
  • 1-3 августа будет сильная жара,
  • 2 августа – гроза и буря,
  • 8 – буря,
  • 11-14, 22, 27 и 29 августа – дожди,
  • 19 по 21 и с 23 по 26 августа – жара.

По словам директора Укргидрометцентра Николая Кульбиды, начиная с июня, а особенно июль и август – температура воздуха будет значительно выше нормы, и много дней она будет достигать 30-35, а в отдельные дни даже до 40 градусов, поэтому это лето может быть только жарким.

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Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Ранее синоптик назвал сроки надвигающейся на Украину аномалии. Спад жары в Украине будет временным и сменится следующим повышением температуры.

В свою очередь народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на июль 2021. По его словам, месяц будет жарким. Столбики термометров поднимутся выше +30 градусов.

Также синоптик рассказала, когда в Украину придет похолодание. Жара в Украине будет всю неделю, а позже стоит ждать значительного похолодания.

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