УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Вслед за потопами и 35-градусной жарой на Украину идет новая напасть

25 июня 2021, 23:15
Прослушать новость
Остановить

Украину ждут сильные ливни и грозы с градом.

Погода
Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине на выходных принесет прохладу и ослабление жары. Однако вместе с понижением температуры синоптики прогнозируют грозы, ливни, шквалы и местами даже град.

В субботу прохладу почувствуют жители западной Украины. Там пройдут грозы, возможны ливни, ожидается усиление ветра. Ночью температура составит от +18 до +20 градусов, днем ожидается от +24 до +27 градусов.

В северной части страны ожидаются грозы, небольшое усиление ветра. Ночью +20 +22 градуса, днем +33 +35 градусов.

На юге синоптики прогнозируют дожди, грозы и ливни. Ночью в регионе от +21 до +23 градусов, днем от +31 до +33 градусов.

В центральной части страны осадки не прогнозируются, но возможно усиление ветра. Ночью +19 +21 градус, днем от +32 до +34 градусов.

Реклама

В Киеве 26 июня ожидается гроза, усиление ветра. Ночью в столице температура составит +21 +23 градуса, днем от +32 до +34 градусов.

В воскресенье грозами и дождями накроет почти все регионы Украины, сухо будет только на крайнем западе – во Львове, Луцке и Закарпатье. Ночная температура воздуха упадет до +17 +20 градусов, на западе до +13 +17 градусов.

Днем на востоке ожидается до +29 +31 градуса, в южной части +25 +28 градусов, на севере и в центре от +26 до +28 градусов, в западной части от +24 до +27 градусов.

В Киеве 27 июня ожидается ливень и гроза. Ночью в столице от +18 до +20 градусов, днем воздух прогреется до +26 +28 градусов.

Погода в Украине на День Конституции

На востоке страны пройдут сильные грозы, в Днепре и Полтаве ожидаются ливни. Ночью в регионе +18 +20 градусов, днем от +27 до +30 градусов.

В южной части – сильные дожди, ливни, грозы. Ночью от +18 до +20 градусов, днем от +25 до +27 градусов. В Крыму ожидается гроза, ночью +18 +20 градусов, днем +26 +28 градусов.

На севере сильные грозы и ливни, ночью +17 +19 градусов, днем +26 +28 градусов.

В западной части страны без осадков, грозами зацепит только Винницу и Житомир. Ночью в регионе +13 +17 градусов, днем ожидается от +24 до +27 градусов.

Читайте такжеАтакует палящее солнце и будет трудно дышать: погода в Украине станет очень опасной

В центральной части страны синоптики прогнозируют сильные грозы и ливни, возможен град. Ночью +15 +17 градусов, днем прогреется до +26 +28 градусов.

В Киеве на День Конституции синоптики обещают ливень и грозу. Ночью в столице от +18 до +20 градусов, днем +26 +28 градусов.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Ранее синоптик назвал сроки надвигающейся на Украину аномалии. Спад жары в Украине будет временным и сменится следующим повышением температуры.

В свою очередь народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на июль 2021. По его словам, месяц будет жарким. Столбики термометров поднимутся выше +30 градусов.

Также синоптик рассказала, когда в Украину придет похолодание. Жара в Украине будет всю неделю, а позже стоит ждать значительного похолодания.

погода прогноз погоды Погода в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «Вслед за потопами и 35-градусной жарой на Украину идет новая напасть». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Атакует палящее солнце и будет трудно дышать: погода в Украине станет очень опаснойАтакует палящее солнце и будет трудно дышать: погода в Украине станет очень опасной Жена Димы Комарова Александра Кучеренко попробовала себя в новой ролиЖена Димы Комарова Александра Кучеренко попробовала себя в новой роли Гороскоп на 22 июня 2021 всех знаков Зодиака: защитный купол и любовные переменыГороскоп на 22 июня 2021 всех знаков Зодиака: защитный купол и любовные перемены Сделка Байдена и Путина по Украине: эксперт раскрыл главную интригу диалога США и России о ДонбассеСделка Байдена и Путина по Украине: эксперт раскрыл главную интригу диалога США и России о Донбассе Ложь о захвате Крыма и Донбасса: у Зеленского жестко ответили Путину на резкие заявления об УкраинеЛожь о захвате Крыма и Донбасса: у Зеленского жестко ответили Путину на резкие заявления об Украине

Последние новости

23:15

Вслед за потопами и 35-градусной жарой на Украину идет новая напасть

22:59

9 фраз, которые не должна говорить женщина после 40 лет

22:55

"Зомбоящик обрабатывает россиян д*рьмом": украинская ведущая дала советы пропагандистам России Видео

22:52

Ад в Ровенской области: ветер срывал баннеры, шел град размером с куриное яйцо

21:43

Принц Гарри срочно вернулся в Великобританию Видео

Реклама
21:40

"Басту геть": в Киеве проходит акция протеста во время концерта одиозного рэпера

21:10

В МИД Украины отреагировали на продление ЕС санкций против России Видео

21:02

Названы удивительные средства защиты от комаров Видео

20:32

"Цель для ракет": в РФ нагло пригрозили Британии из-за кораблей у Крыма, упомянув Украину Видео

20:29

Самолет Мрия в Британии "сдул" забор со зрителями Видео

20:19

Microsoft рассказала, какие функции и приложения исчезнут из Windows 11 Видео

20:12

Гороскоп на завтра 26 июня 2021 всех знаков Зодиака: прорыв в карьере и окончательный разрыв Видео

20:10

Назван самый полезный хлеб для организма Видео

20:09

Россия перестаралась в своей любимой "игре в сумашедшего" мнение

20:05

МакSим заболела коронавирусом - состояние певицы ухудшается

19:43

В ВОЗ придумали, как справиться с новыми опасными мутациями коронавируса Видео

19:34

"Однажды я стану мэром": блогер вызвал Кличко на баттл и получил ответ в стихах Видео

19:27

Что надо знать, чтобы в доме всегда были деньги и удача Видео

19:11

В PS Store началась распродажа игр для PlayStation 5 – с первой скидкой на Returnal Видео

19:10

США обвинили РФ в блокировании Азовского моря и заявили о поддержке Украины Видео

Реклама
19:07

На столичных рынках запретили продавать ряд продуктов: что грозит нарушителям

19:02

"Мяч снова на стороне России": в ОП прокомментировали заявление Кремля по поводу встречи президентов Видео

18:31

Бросалась в драку и угрожала убить сына: пьяная мать "забыла" ребенка в саду Видео

18:29

По Интервью с Вампиром Энн Райс снимают новый сериал

18:25

"Биологическая угроза": вирусолог назвала главную опасность нового штамма COVID Видео

18:20

Смерчи вместо тропиков: украинцев предупредили о резком изменении погоды Видео

18:04

"Теневой" производитель сигарет из Желтых Вод продолжает выпускать контрафакт - СМИ

17:59

Так будут выглядеть Samsung Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3: качественные рендеры

17:44

"С*ыкуны!": скандального блогера Коцабу "умыли" зеленкой в Ивано-Франковске

17:42

Резко стало темно: на Львов налетела аномальная буря, в городе армагеддон Фото Видео

17:38

"Сыграем в освобожденном Крыму": в Украине едко ответили на предложение РФ о матче сборных Видео

17:25

Он уехал, а они остались: во Львове поезд забыл своих пассажиров

17:13

Групповые видеозвонки стали доступны в Telegram в рамках свежего обновления

16:56

Возмездие за Крым и Донбасс: Евросоюз продлил экономические санкции против России Видео

16:56

Украина не является независимым государством, считают 40% граждан – опрос Видео

16:49

Без туалетной бумаги и сосиски на завтрак: All inclusive в Кирилловке за 2 тыс. шокировал украинцев Видео

16:48

Влад Дарвин впервые показал новорожденного сына

16:28

В Днепре мужчина с ножом прямо в магазине набросился на свою сожительницу и ее крохотную дочь Видео

16:24

В Украине изменили условия карантина из-за индийского штамма Дельта Видео

16:18

Почти голая Alyona Alyona отрастила бороду ради новой пародии

Реклама
16:05

В Кривом Роге отказались госпитализировать подростка, у которого после ДТП остановилось сердце Видео

15:53

Игра по мотивам "Аватара" от Ubisoft обзавелась новыми подробностями Видео

15:52

Что можно пить в жаркую погоду: вкусные рецепты лимонада Видео

15:40

Далматинцы, мусоровоз и откровенные наряды - Алина Гросу выпустила клип Малиновые губы Видео

15:35

Искали одного – нашли другого: в Киеве во время поисков утопленника случайно спасли подростка

14:57

Лидер Украины на Евро-2020 попал в команду лучших игроков группового этапа Видео

14:55

В моду на лето 2021 вернулись необыкновенные босоножки-стринги в стиле 90-х Фото Видео

14:50

У Путина заговорили о вероятности срыва встречи с Зеленским после новых санкций Украины Видео

14:41

Развлекались: в Запорожье хулиганы бросили камень в кабину электровоза и лишили машиниста зрения

14:41

Лариса Долина подхватила коронавирус: появились подробности состояния певицы

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять