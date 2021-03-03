В Украине резко поменяется погода и ударит мороз

Погода резко изменится в Украине / pixabay

Погода в Украине снова резко поменяется. Как сообщают синоптики Укргидрометцентра, после очень теплого и сухого четверга, 4-го числа, в страну нагрянут дожди с мокрым снегом, причем в некоторых областях осадки будут очень сильными.

Согласно данным синоптиков, 4 марта, станет самым теплым днем в Украине. По стране установится сухая солнечная погода с температурой от +7 до +14 градусов, прохладнее будет на северо-востоке - от +6 до +8. При этом ночью ожидаются небольшие заморозки.

В Киеве в четверг сухо, днем +9 +11, ночью от 0 до -2 мороза.

А вот 5 марта атмосферный фронт принесет мокрый снег и дожди. Осадки ожидаются почти везде, кроме юга. Температура снизится до +1+6 градусов, лишь на юге сохранится тепло +7 +12 градусов.

В Киеве +2+4 в течение суток, мокрый снег, дождь.

6 марта прохладный воздух доберется до южных областей, но в этот день осадки маловероятны. Днем от 0 до +5 градусов, а ночью -2... -6 мороза, на юге в ночное время от +1 до -2 градусов.

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В Киеве днем 0... +2, ночью -4... -6, без осадков.

Кроме того, резкое похолодание придет в страну в среду, 10 марта. Как свидетельствуют данные с ресурса Ventusky на части Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областей температура ночью упадет до -10...-11 градусов. Днем столбики термометров покажут 4-9 мороза.

В Черкасской, Днепропетровской и Полтавской областях ночью ожидается до -6...-7 градусов. Днем на отметке буде 4-6 мороза.

В Карпатах ночью -10 -13 градусов мороза. Днем термометры остановятся на отметке -2.

В Киеве и области 10 марта днем будет 4-5 градусов ниже нуля. Ночью температура воздуха упадет до -8.

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