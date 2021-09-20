В Украине ударит мороз и выпадет снег: когда ждать холодины

Погода в Украине / ua.depositphotos.com

Погода в Украине будет опасной уже через несколько дней. В Украине ударят заморозки уже 22 и 23 сентября.

По прогнозу синоптиков, будет пасмурно, с осадками, но тепло еще вернется.

Как прогнозирует синоптик Наталка Диденко, в большинстве областей 21 сентября на Рождество Пресвятой Богородицы +7 +12 градусов. Немного теплее, +12 +18 на юге, востоке, в Днепропетровской области.

"Холодные ощущения будет усиливать северо-западный ветер с сильными порывами", - добавила синоптик.

Дожди во вторник ожидаются на севере, в центре, Харьковской области. На остальной территории - осадки маловероятны.

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В Киеве ночью +4 +5, а днем +7 +9. Сильный ветер, возможен небольшой дождь.

Ударят заморозки и будет морозная погода

По данным ГСЧС, ночью 22 сентября синоптики прогнозируют заморозки в западных областях. Также в среду, 22 сентября, в Карпатах возможен снег.

23 сентября по всей стране, кроме юга, востока и Закарпатья на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3 градуса (І уровень опасности, желтый).

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В Киевской области 23 сентября синоптики также обещают резкое похолодание до 0-3 градусов.

Синоптики ресурса meteoprog.ua составили прогноз погоды в Киеве на 2 недели.

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Ранее метеоролог Вазира Мартазинова прогнозировала, что в Украине осенью вероятны морозы до -5 градусов, а в конце ноября стоит ожидать прихода зимы.

Как сообщал Главред, народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что зима 2021-2022 в Украине будет снежной и холодной. Февраль обещает быть "лютым", возможны даже бураны, свидетельствует прогноз погоды.