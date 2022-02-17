Ветер будет сдувать с ног и будет лить дождь: украинцев предупредили об опасной погоде

Погода в Украине – ожидается сильный ветер и дожди/ Reuters, УНИАН

В Украине в четверг, 17 февраля, стоит готовиться к ухудшению погоды. Днем почти по всей территории страны, кроме южных и восточных областей, будут дожди и сильный ветер.

Дожди накроют почти всю территорию государства, кроме ряда областей на юге и востоке. Так, сегодня будет солнечно в Одесской, Херсонской, Запорожской и Луганской областях, а также во временно оккупированном Крыму, отмечается на сайте Укргидрометцентра.

Кроме этого, в Николаевской и Донецкой областях будет облачно, но без осадков.

Температура воздуха будет колебаться днем от +5 до +14 градусов, а ночью – от -1 до +5. Небольшой мороз ночью будет лишь в Луганской и Донецкой областях.

Погода в Украине 17 февраля

В Украине будет сильный ветер

Также по всей территории Украины ожидаются сильные порывы ветра, объявлено штормовое предупреждение.

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"17 февраля в Украине порывы ветра 15-20 м/с; в Карпатах 25-30 м/с, значительный дождь с мокрым снегом (І уровень опасности, желтый)", – отмечают в Укргидрометцентре.

Ветер в Украине 17 февраля

Ранее сообщалось, что два последние недели зимы в Украине будут дождливыми и холодными, а вот сам конец сезона ознаменуется практически весенняя погода.

Также синоптики уже дали прогноз на весну 2022 года. Как сообщил синоптик Владимир Деркач, март начнется с морозов, апрель порадует теплом, а в мае пройдут дожди.

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