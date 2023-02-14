Вьюга атакует: в Украину ворвется снежная "буря"

В течение дня 15 февраля столбики термометров будут показывать +1 +5 градусов. На дорогах будет гололед.

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине будет не очень праздничной на Сретение Господне. 15 февраля в части областей ожидаются сложные погодные условия.

"Снег и мокрый снег с сильным ветром, налипание мокрого снега, сильный, к штормовым порывам, ветер ожидается в восточных областях, на юго-востоке Украины, Сумщине, Полтавщине, Днепропетровщине", - предупредила синоптик Наталка Диденко.

На остальной территории Украины существенные осадки маловероятны, в западной части Украины будет солнечно.

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В течение дня 15 февраля столбики термометров будут показывать +1 +5 градусов, в восточной части - 0-3 градуса мороза.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

В Киеве в среду ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, местами возможен небольшой снег. Днем прогнозируется 1-3 градуса со знаком "плюс".

Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют на украинских дорогах, кроме юга, местами гололедицу.

Ветер будет северо-западного направления, 7-12 метров в секунду. Днем, кроме запада, местами порывы до 20-ти.

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