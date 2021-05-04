Сто тысяч фанатов попросили Sony дать шанс сиквелу Days Gone

Петиция за продолжение Days Gone собрала более 100 000 подписей / Sony

В последние несколько недель вокруг Days Gone собралась настоящая шумиха. Поклонники байкерского экшена после новостей об отмене продолжения организовали петицию, которая к текущему моменту собрала более 100 тысяч подписей.

Бывший геймдиректор игры Джефф Росс поблагодарил фанатов за поддержку в своем твиттере – "петиция достигла 100 тыс. Фанаты Days Gone – лучшие!".

Ранее, об отмене сиквела сообщил в своем расследовании журналист Джейсон Шрайер – дескать Sony решила отказаться от возможного риска с разработкой сиквела Days Gone, потому что не была уверена, что этот риск оправдается во второй раз. Мы не знаем деталей внутренней кухни компании, но по информации из расследования всё того же Джейсона, Sony сомневались как раз таки из-за критиков, прохладно встретивших игру на релизе.

На запуске байкерский экшен оценили в 71 из 100 на Metacritic. Рядом, кстати, красуется пользовательский рейтинг в 8.3. Ругали за технические недостатки, ругали за проседающий темп развития сюжета, ругали за клише и стандартный открытый мир, а некоторые журналисты даже упрекнули игру за чрезмерное фокусирование на "белом" гетеросексуальном протагонисте, который пытается найти и спасти свою жену.

Однако, как это часто бывает, по прошествии времени игра стала получать все больше и больше народной любви. Разработчики из студии Bend пофиксили все баги и недочёты, подготовились к запуску нового поколения, их проект попадал на все крупные распродажи, в список PS Plus Collection и в апрельскую раздачу PS Plus.

Теперь же игру ждут на ПК – позже в этом месяце, 18 мая, байкерский зомби-экшен доедет до Steam и EGS. Компьютерная версия будет поддерживать ультраширокие мониторы, повышенную дальность прорисовки и фоторежим с супер-разрешением.

Days Gone - трейлер ПК-версии

Ранее мы собрали большую заметку, в которой рассказали о главных игровых новинках мая. Уже в эту пятницу, 7 мая, выйдет самый ожидаемый проект сезона, если не года вообще: Resident Evil Village.

Спустя неделю ожидается премьера главного ремастера года – Mass Effect: Legendary Edition, а еще через пару дней состоится релиз масштабного дополнения для космосима Elite Dangerous: