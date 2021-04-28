В Telegram появятся групповые видеозвонки: дата запуска и особенности

Telegram анонсировал групповые видеозвонки в мае / Durov's Channel

Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал появление групповых видеозвонков в мессенджере. Видеотрансляции в голосовых чатах, в том числе с поддержкой скриншеринга должны появиться уже в мае.

По уверениям Дурова, новая функция сделает мессенджер "мощной платформой" для групповых видеозвонков. Они обеспечат всё, что пользователи ждут "от современного инструмента видеоконференцсвязи", но с интерфейсом на уровне мессенджера.

Сообщается, что видеоконференции будут доступны в приложениях для смартфонов и планшетов, а также в Telegram для компьютеров и ноутбуков. Они будут поддерживать шифрование, шумоподавление, функцию демонстрации экрана и "всё то, без чего невозможно представить современную программу для видеоконференций, но с пользовательским интерфейсом, скоростью и шифрованием Telegram", отметил Дуров.

Кроме всего прочего, основатель Telegram лично представил две обновленные веб-версии мессенджера: Telegram Web K и Telegram Web Z. Обе поддерживают анимированные стикеры, ночной режим, папки для чатов и другие возможности – и отлично работают на мобильных устройствах. По его мнению, данные веб-приложения "на световые годы" опережают любые другие конкурентные сервисы. Дуров добавил, что вскоре в них тоже появится функция видеосвязи.

Напомним, что ранее на этой неделе команда мессенджера Telegram выпустила очередное крупное обновление до версии 7.7, в котором, помимо всего прочего, появилась возможность принимать платежи в любом чате и оставлять чаевые продавцам, а также еще несколько функций.

Кроме того, команда мессенджера напомнила, что пользователи Android-устройств теперь могут скачать альтернативный 18+ клиент Telegram напрямую с сайта.