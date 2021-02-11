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Павел Дуров рассказал, какой будет реклама в Telegram

11 февраля 2021, 17:48
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Основатель мессенджера, заявил, что реклама появится только в крупных каналах. Он также уверил, что данные пользователей не будут использоваться для таргетинга.

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Дуров рассказал, какой будет реклама в Telegram / Reuters

В декабре 2020-го известный интернет-коммерсант Павел Дуров подтвердил, что в ближайшее время будет запущен проект по монетизации Telegram, а теперь основатель мессенджера решил внести больше ясности и рассказал, какой она будет.

Особое внимание Дуров акцентирует на том, что пользователи, которые полагаются на Telegram как на мессенджер, а не как на соцсеть, никогда не увидят рекламу. Приватные и групповые чаты всегда были и будут свободны от рекламы.

Павел отметил, что основной площадкой для размещения рекламы сделают крупные каналы. которых нет ни в одном другом приложении для обмена сообщениями. При этом персональные данные пользователей не планируется использовать для таргетинга – она будет контекстной, но зависеть от темы канала, а не персональных данных пользователя.

Основатель мессенджера убежден, что реклама, не нарушающая конфиденциальность, является для владельцев каналов хорошим способом монетизировать свои усилия. Также Дуров сообщил, что Telegram работает над альтернативными видами монетизации, такими как пожертвования или платные подписки.

Реклама в мессенджере появится в течение 2021 года. Ее внедрение Дуров объясняет тем, что поддержка проектов такого масштаба ‒, в том числе оплата расходов на серверы и трафик ‒ стоит сотни миллионов долларов в год. Потому-то Дуров не способен дальше оплачивать счета Telegram из личных средств.

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Ранее разработчики Telegram нашли способ стимулировать начавшуюся в январе массовую миграцию из другого мессенджера, WhatsApp. В новом обновлении пользователям позволили переносить сообщения, фотографии, видеозаписи и документы из других приложений – например, WhatsApp, Line и KakaoTalk. У сообщений из таких диалогов появится метка "Импортировано" со сведениями, когда они были отправлены первоначально и когда были импортированы в Telegram.

Что важно, перенесенная в Telegram переписка почти не займет дополнительной памяти на вашем телефоне. В отличие от старых приложений для обмена сообщениями, Telegram позволяет не хранить сообщения и фотографии из переписки на устройстве. При этом в любой момент можно просмотреть все сообщения, фотографии, видеозаписи и документы.

Telegram Павел Дуров мессенджер Telegram
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