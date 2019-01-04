Уехавший за томосом Порошенко посоветовал украинцам посмотреть кино

Президент Украины Петр Порошенко / GettyImages

Президент Петр Порошенко порекомендовал украинцам семь фильмов, которые, по его словам, он сам посмотрел в 2018 году.

Об этом он написал в Facebook.

"В этом году у меня не было много времени на просмотр кино, но несколько картин украинских и иностранных режиссеров все же удалось посмотреть, и я с удовольствием рекомендую их вам", - написал Порошенко.

В кинотоп президента вошли: "Позывной Бандерас", "Удаленный лай собак", "Дикое поле", "Черкассы", "Круты 1918", "Донбасс" и "Приключения S Николая".

Особенно Порошенко отметил документальный фильм датского режиссера Симона Леренга Вильмонта "Удаленный лай собак", который вошел в шорт-лист "Оскара".

"Картина о нашем Донбассе, о войне как она есть. О детской жизни, на границе между уютом родного дома и артиллерийскими обстрелами. "Удаленный лай собак" - важное кино об Украине, которое поразило весь мир. Украинские режиссеры в этом году тоже могут похвастаться качественными и патриотическими лентами. Мы продолжим возрождать наше кино и я уверен, на украинский кинематограф ждет яркое будущее! " - написал президент.

Читайте также"Самый унылый совок": журналист раскрыл детали "томос-тура" ПорошенкоНапомним, президент Петр Порошенко, спикер Рады Андрей Парубий и глава ПЦУ митрополит Епифаний 5-6 января посетят Турцию, где примут участие в церемонии подписания и вручения томоса.

Напомним, 15 декабря в Софийском соборе в Киеве собрались представители УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), два митрополита УПЦ МП, экзархи Константинопольского патриархата. Они объявили о создании единой поместной церкви - Православной церкви Украины. В президиуме собора заседал президент Петр Порошенко. Главой новой религиозной организации избрали Епифания - одного из ближайших соратников лидера УПЦ КП Филарета.