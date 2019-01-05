Пять лет клоунады: в соцсетях отреагировали на подписание томоса украинской церкви

5 января 2019, 16:31

Пользователи иронизируют, что получение томоса автоматически разрешит все существующие в стране проблемы.

УНИАН

Константинопольский (Вселенский) патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал томос об автокефалии новосозданной украинской церкви.

Перед подписанием документа в храме Святого Георгия возле резиденции Вселенского патриархата состоялся молебен, на котором присутствовали президент Украины Петр Порошенко, глава МИД Павел Климкин, спикер Рады Андрей Парубий, глава ПЦУ митрополит Епифаний, константинопольские священники, а также другие украинские политики и иерархи ПЦУ.

6 января Вселенский патриарх вручит томос избранному предстоятелю новой церкви митрополиту Епифанию.

Петр Порошенко заявил, что в Украине независимую церковь ждали столетия и выразил надежду, что этот день "навсегда войдет в историю".

Пользователи соцсетей иронизируют, что получение томоса автоматически разрешит все существующие в стране проблемы. Кроме того, в Сети недоумевают из-за украинской делегации, в которую почему-то вошли глава Минобороны Степан Полторак и спикер Рады Андрей Парубий.

"То есть завтра вся коррупция власти и бедность населения исчезнут - правильно?" - написал в Facebook Алексей Якубин.

"Мне история с томосом напоминает Майдан.Помните, как все радовались победе европейского пути?В итоге лишились Крыма и Донбасса. А президентом стал ставленник Москвы.Поэтому надо понимать: ничего в этой жизни не происходит просто так..." - написал в Facebook Дмитрий Корнейчук.

"В стране неделю как закончилось военное положение. Моряки, которых бросили в мясорубку ради этого самого положения, в тюрьме. Путин, как обычно, вот-вот нападет. И, как обычно, накапливает войска на границе с Украиной. Но это совершенно не мешает главнокомандующему, министру обороны, спикеру, первому вице-премьеру, министру спорта (что там делает министр спорта я вообще хз) и другим представителям властей - получать "томос". Это фото лучший аргумент при спорах о том, могут ли клоуны управлять государством. Могут. И уже 5 лет управляют", - написал в Facebook Александр Дубинский.

"А зачем за томосом едет ещё и Парубий? Это чтоб показать, что у ПЦУ, как всякой настоящей православной церкви в XVI веке (а ведь вся эта история попытка поиграть в реконструкцию далёкого прошлого) есть свои юродивые?)" - написал в Facebook Олег Волошин.

"Что?!.. Снова Томос?.. А когда же фантастический экономический рост?.. Когда историческая победа украинского оружия?.. Когда развитие авиации, автомобилестроения, полёты на Луну?.. Неужели господь только для того создал украинцев, чтобы они молились в стамбульском храме?.." - написал в Facebook блогер и волонтер Юрий Касьянов.

"Заходять в бар Новий Рік, Зеленський і Підсумки року, а там - Томос", - написал в Twitter Nazariy Zanoz‏.

"Полторак отвезет Томос сразу на войну? Он каким боком там?" - пишет Irina в Twitter.

"‏Логічно... бо Томос на хліба не намажеш... а нахера тоді він треба... от якби по 100 баксів усім роздали - то да..." - написал Joker в Twitter.

Пользователи пишут в комментариях:

Не хватает супрун , что бы написать потом в ФБ как нам нужен томос и как он полезен для здоровья.

Без министра битума не очень коллективчик...

Я атеист.Мне радость от томоса придет в национальной валюте?Можно газом.Рошеном не предлагать.

Все свалили, а если путин ща нападет?

Каждому справку!!!

А тебе, Петрушка, дорожкой в ад!

а что это даст простым украинцам? достойную жизнь, достойные зарплаты и пенсии, продвижение экономики на мировой уровень? Что из этого? И вообще вы посчитали сколько у нас вообще верующих, дятлы!

Церковь сегодня это бизнес а бог он в сердце а не показуха перед иконами!

Средневековье увидеть наяву! Фантастика!

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Украина Петр Порошенко Томос ПЦУ
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