В Виннице общину храма выставили на улицу из-за отказа перейти в ПЦУ

5 января 2019, 17:22

Купол над храмом демонтирован.

Храма святого Александра Невского при школе милиции в Виннице / Wikimedia

Общину храма святого Александра Невского при школе милиции в Виннице выставили на улицу вместе с имуществом из-за отказа переходить под юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ).

Об этом сообщил настоятель храма, протоиерей Виктор Парандюк в Facebook.

"15 лет назад община нашего храма св. Александра Невского устанавливала этот купол над храмом, а сегодня из-за отказа переходить в ПЦУ нам пришлось его демонтировать... Вот вам и результаты завтрашнего "томоса", - написал Парандюк.

facebook.com / Виктор Парандюк

Напомним, Константинопольский (Вселенский) патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал томос об автокефалии новосозданной украинской церкви.

Перед подписанием документа в храме Святого Георгия возле резиденции Вселенского патриархата состоялся молебен, на котором присутствовали президент Украины Петр Порошенко, глава МИД Павел Климкин, спикер Рады Андрей Парубий, глава ПЦУ митрополит Епифаний, константинопольские священники, а также другие украинские политики и иерархи ПЦУ.

6 января Вселенский патриарх вручит томос избранному предстоятелю новой церкви митрополиту Епифанию.

Петр Порошенко заявил, что в Украине независимую церковь ждали столетия и выразил надежду, что этот день "навсегда войдет в историю".

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Украина УПЦ МП Винница Томос ПЦУ
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