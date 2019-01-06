"Ничего святого": политолог объяснил, почему томос - это бизнес-проект

Томос ПЦУ / president.gov.ua

Томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) является бизнес-проектом для Вселенского патриарха Варфоломея и, одновременно, политическим - для президента Петра Порошенко.

Такое мнение высказал политолог, руководитель центра "Третий Сектор" Андрей Золотарев в комментарии Golos.ua.

"Предоставление Украине томоса является бизнесовым проектом для Вселенского патриарха Варфоломея и политическим проектом для президента Украины Петра Порошенко", - сказал Золотарев.

По его словам, это может быть связано с попыткой увеличить экономический потенциал Константинопольской патриархии, в которой было ничтожно малое количество приходов.

"А тут в Украине президент обещает Ставропии и так далее - в общем, это хороший бизнес... Поэтому тут ничего святого, по большому счету, нет. Судя по тому, что основные поместные церкви не признали ПЦУ, это напоминает такой более светский проект", - заключил он.

Напомним, Константинопольский (Вселенский) патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал томос об автокефалии новосозданной украинской церкви.

Перед подписанием документа в храме Святого Георгия возле резиденции Вселенского патриархата состоялся молебен, на котором присутствовали президент Украины Петр Порошенко, глава МИД Павел Климкин, спикер Рады Андрей Парубий, глава ПЦУ митрополит Епифаний, константинопольские священники, а также другие украинские политики и иерархи ПЦУ.

6 января Вселенский патриарх вручит томос избранному предстоятелю новой церкви митрополиту Епифанию.