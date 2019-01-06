Во Львове "правосеки" устроили акцию "переходи в ПЦУ" у Свято-Георгиевского собора УПЦ МП

Правый сектор устроил акцию у храма УПЦ МП

Во Львове сегодня утром у здания Кафедрального Свято-Георгиевского собора молодежь провела акцию "Переходи в Православную церковь Украины".

Как сообщается на странице "Правый сектор/Львовщина" в Facebook, таким образом "украинские националисты призывают верующих и священников поддержать церковное объединение".

На обнародованном видео видно, что возле Свято-Георгиевской церкви, которая подчиняется бывшей УПЦ Московского патриархата, собралось около 20 молодых людей с государственными флагами Украины и красно-черными флагами. Они держали плакаты с надписями: "Переходи в Православную церковь Украины! Долой захватчиков в рясах" и "Долой Московский патриархат из Украины".

Переходь в Українську Православну церкву Опубліковано Правий Сектор / Львівщина Субота, 5 січня 2019 р.

Также активисты призвали прихожан, заходивших в церковь на службу, "поддержать церковное объединение".

Напомним, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января 2019 года Епифаний получил томос об автокефалии от Вселенского патриарха Варфоломея.