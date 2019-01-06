Парубий рассказал, когда томос привезут из Стамбула в Киев

Андрей Парубий / 112.ua

Подписанный накануне Вселенскийм патриархом Варфоломеем пергамент с томосом о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины прибудет в Киев завтра, в понедельник, 7 января.

С таким заявлением выступил спикер украинского парламента Андрей Парубий, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Очевидно, что мы не будем говорить о всех подробностях передачи, но могу вас заверить, что в ближайшие дни, завтра томос будет в Украине", - заявил он.

Напомним, ранее Парубий рассказывал о том, сколько приходов перешло в ПЦУ из УПЦ МП, а также о том, когда этой церкви придется изменить название.